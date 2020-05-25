22 мая в АО «СО ЕЭС» состоялся практический вебинар, посвященный итогам отбора агрегаторов управления спросом на электроэнергию на II квартал 2020 года, особенностям оказания услуг в апреле и мае текущего года, а также подготовке к проведению отбора на III квартал 2020 года.

В мероприятии приняли участие свыше 250 представителей агрегаторов и потребителей электроэнергии, а также иных генерирующих, сетевых, энергосбытовых компаний, гарантирующих поставщиков и потребителей электроэнергии, инфраструктурных организаций, научно-исследовательских институтов, вузов и СМИ. Такие встречи регулярно проводятся в рамках реализуемого Системным оператором с 2019 года пилотного проекта по созданию рыночного механизма агрегации спроса розничных потребителей электроэнергии. Они помогают совершенствовать процесс формирования целевой модели ценозависимого снижения потребления электроэнергии на розничном рынке.

Открывая вебинар, заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий отметил, что в связи с объявлением в апреле длительного периода нерабочих дней для борьбы с распространением коронавирусной инфекции фактическое оказание услуг по управлению спросом в апреле 2020 года не производилось и было возобновлено 12 мая после подписания дополнительных соглашений, обеспечивших возможность включения в расчеты графика базовой нагрузки дней, признанных нерабочими. Дополнительные соглашения были оперативно заключены благодаря реализации возможности заключения договоров и дополнительных соглашений к ним в электронном виде с применением электронной подписи. Федор Опадчий высоко оценил конструктивный подход агрегаторов к дополнительному урегулированию договорных отношений с Системным оператором, необходимость которого возникла вследствие вынужденного перерыва в реализации пилотного проекта из-за эпидемической ситуации в стране.

Другой особенностью текущего периода стал нетипичный характер потребления электроэнергии в ЕЭС России из-за особенностей экономической ситуации, что повлекло за собой ряд сложностей в определении фактических параметров разгрузки потребления участниками проекта.

«Однако во многих случаях мы наблюдали, как участники проекта предпринимали действия по разгрузке с учетом изменившихся графиков потребления, что показало возможности разработанного нами механизма самонастраиваться», – подчеркнул Федор Опадчий.

Начальник Департамента рынка системных услуг Максим Кулешов напомнил собравшимся о нормативно-правовой базе, регламентирующей проведение пилотного проекта, его основных целях и модели взаимодействия участников, а также ознакомил присутствующих с порядком проведения отбора исполнителей услуг по управлению спросом на электрическую энергию и механизмах контроля исполнения их обязательств.

По итогам проведенного отбора во II квартале 2020 года услуги ценозависимого снижения потребления оказывали 43 агрегатора, объединившие в общей сложности 155 объектов агрегированного управления. Большинство среди прошедших отбор агрегаторов составили энергосбытовые компании и гарантирующие поставщики. Структура потребителей сформирована широким кругом компаний, представляющих разные сегменты экономики, в том числе добывающую, легкую, пищевую промышленности, машиностроение, металлургию, а также сферу услуг. Широкий спектр участвующих потребителей позволяет оценить потенциал их участия в целевой модели, а также эффективность используемых технологий осуществления разгрузки.

В числе важных результатов отборов Максим Кулешов отметил наблюдающуюся тенденцию роста отобранного планового объема услуг по управлению спросом: по сравнению с 1 кварталом, этот показатель по I и II ценовым зонам увеличился на 19 % и 42 % соответственно. Также среди существенных факторов Максим Кулешов обратил внимание присутствующих на высокий уровень конкуренции среди участников проекта, который привел к существенному уменьшению средневзвешенной цены отобранных объемов снижения потребления по отношению к установленной предельной цене оказания услуг. По I и II ценовым зонам эти значения снизились на 59 % и 24 % соответственно.

Также Максим Кулешов отметил, что произошедший в апреле значительный перерыв в работе не позволил Системному оператору должным образом оценить эффект нововведений, предложенных по итогам I квартала, и накопить достаточный практический опыт их реализации. В связи с этим в последующем периоде апробирование предложенных ранее корректив будет продолжено, а количество изменений в условиях проведения отборов и оказания услуг на третий квартал 2020 года будет минимизировано.

Главный специалист Департамента рынка системных услуг АО «СО ЕЭС» Елена Ишкова в своем докладе рассказала о порядке взаимодействия участников пилотного проекта и системе информационного обмена между ними, представила планируемые изменения в договор оказания услуг по управлению спросом и основные рекомендации Системного оператора по подготовке документов в составе заявок на участие в конкурентном отборе.

О пилотном проекте по управлении спросом на электроэнергию потребителей розничного рынка

В марте 2019 г. правительством РФ принято постановление № 287 от 20.03.2019, регулирующее проведение пилотного проекта, целью которого является отработка технических и технологических решений, формирование агрегаторов управления спросом розничных потребителей как нового типа участников энергорынка и создание класса активных потребителей электроэнергии, способных адаптировать свое потребление к складывающимся в энергосистеме условиям.

В рамках пилотного проекта отбор исполнителей услуг по управлению спросом проводится один раз в квартал, что позволяет оперативно вносить коррективы в условия реализации пилотного проекта.