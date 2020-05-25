На Белорусской АЭС (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом») завершен этап входного контроля ядерного топлива (тепловыделяющих сборок, ТВС) для начальной загрузки в реактор энергоблока № 1.

Процесс входного контроля проводился профильными специалистами РУП «Белорусская АЭС» в присутствии представителей генерального подрядчика. Каждый этап контролировался сотрудниками Государственного атомного надзора Республики Беларусь.

Во время приемки специалисты проверяли сопроводительную документацию, внешнее состояние контейнеров, целостность технических средств индикации доступа к тепловыделяющим сборкам (пломб, специальных пломбирующих болтов и т.д.), инструментальный контроль ТВС. По итогам был подписан акт, подтверждающий надлежащее качество поставленного топлива.

По оценке заместителя министра энергетики Республики Беларусь Михаила Михадюка, специалисты Белорусской АЭС ответственно выполнили операцию по транспортировке топлива в хранилище и на высоком профессиональном уровне провели его входной контроль.

До начала загрузки в реактор энергоблока № 1 все ТВС будут находиться в хранилище свежего ядерного топлива.

Для справки:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Республика Беларусь). Для первой в Беларуси АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасности.