АО "Балтийский завод" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") заложило третий серийный ледокол проекта 22220, сообщает пресс-служба завода.

"Сегодня праздник не только у "Балтийского завода", но и у всего "Атомфлота". Мы уже с 2012 года с вами строим серию этих атомных ледоколов. Сегодня закладка четвертого в серии ледокола. В настоящее время Арктика нуждается в новых ледоколах, которые могут ломать более толстый лет", - сказал в ходе церемонии закладки судна генеральный директор ФГУП "Атомфлот" Мустафа Кашка.

"У "Балтийского завода", единственного в России, накоплен уникальный опыт строительства атомных ледоколов, третий серийный ледокол "Якутия" будет строиться с учетом найденных решений и полным пониманием процессов", - отметил в своем выступлении президент ОСК Алексей Рахманов

Новый ледокол получил имя "Якутия" и станет четвертым атомоходом серии. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" (предприятие Госкорпорации "Росатом).

Предприятия машиностроительного дивизиона Госкорпорации "Росатом" - АО "Атомэнергомаш" уже начали производство реакторной установки "РИТМ-200" для будущего ледокола "Якутия".

"РИТМ-200" - новейшая реакторная установка для атомного ледокольного флота. Она входит в состав главной энергетической установки ледокола и включает в себя два реактора тепловой мощностью 175 МВт каждый.

Как сообщалось, в настоящее время на "Балтийском заводе" строится три атомных ледокола проекта. Контракт на строительство головного ледокола проекта "Арктика" между ФГУП "Атомфлот" и ООО "Балтийский завод - судостроение" (БЗС), правопреемником которого стало АО "Балтийский завод", был подписан в августе 2012 года. Его стоимость составляет 37 млрд рублей. Контракт на строительство еще двух ледоколов - "Сибирь" и "Урал" - был заключен между БЗС и госкорпорацией "Росатом" в мае 2014 года, стоимость контракта составила 84,4 млрд рублей.

Сдача ледокола "Арктика" первоначально намечалась на май-июнь 2019 года, ледоколов "Сибирь" и "Урал" - на ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года, соответственно. Впоследствии сообщалось о переносе срока сдачи "Арктики" на май 2020 года. Сроки сдачи "Сибири" и "Урала" также сдвинуты - на 2021 и 2022 годы, соответственно.

В конце марта "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники писал, что ледокол "Арктика" может быть сдан в эксплуатацию с потерей мощности из-за неисправного электродвигателя, который планируется заменить в доке Кронштадтского морского завода (входит в ОСК) в 2021 году.

В августе 2019 года ФГУП "Атомфлот" и АО "Балтийский завод" подписали договор на выполнение работ по строительству третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, их сдача намечена на декабрь 2024 года и декабрь 2026 года. Стоимость ледоколов составит более 100 млрд рублей.

Ледоколы проекта 22220 предназначены для проводки судов в Арктике, на участках Енисея и Обской губы, для буксировки судов и других плавучих сооружений во льдах и на чистой воде и других задач. Длина каждого ледокола составляет 173,3 м, ширина - 34 м, мощность - 60 МВт, ледопроходимость - 2,8 м.

Ледоколы имеют двухреакторную энергетическую установку с основным источником пара от реакторной установки нового поколения "РИТМ-200", специально разработанной для этого судна. Двухосадочная конструкция судна позволяет использовать его как в арктических морских водах, так и в устьях полярных рек.

Фото: Балтийский завод