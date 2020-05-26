Уважаемые коллеги!

Рады представить Вашему вниманию десятый выпуск рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)».

Все выпуски рубрики доступны по ссылке.

Желаем приятного и полезного чтения!

Данная рубрика является открытой. Если у Вас есть интересные материалы – направляйте нам на адрес cigre@cigre.ru cо ссылкой на источник и мы будем рады разместить их в очередной подборке.

Выпуск №10:

Материалы компании «БО-Энерго»

Специалисты компании «БО-Энерго» подготовили для рубрики «#Чтиво на досуге (в самоизоляции)» три материала по тематикам, которые могут быть полезны для представителей различных направлений исследований СИГРЭ.

Краткий обзор стандарта ISO 19283:2020. Подробнее по ссылке. Использование машинного обучения с отраслевыми знаниями при диагностике оборудования. Подробнее по ссылке. Подходы к предиктивному обслуживанию солнечных панелей. Подробнее по ссылке.

Благодарим руководителя компании Андрея Селихановича и начальника отдела R&D Леонида Поспеева за предоставленные материалы.

Статьи по теме «Анализ нормативных основ системы энергетического менеджмента»

Горбунова В. С., Пузина Е. Ю. Эффективность внедрения системы энергетического менеджмента в промышленных компаниях России // Транспортные системы и технологии. 2018. № 1. С. 119-137. Статья доступна по ссылке. Киямов И. К., Алафузов И. Г. Ключевые принципы энергетического менеджмента в энергосбережении // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 38-42. Статья доступна по ссылке. Третьякова М. В. Внедрение системы энергетического менеджмента в Российской Федерации // Евразийский Союз Ученых. 2016. № 3-1 (24). С. 110-113. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

Статьи по теме «Административно-правовое регулирование в сфере информационных технологий и связи»

Бенмерабет А. Государственное управление в области информации // Актуальные проблемы российского права. 2007. № 2. С. 102-108. Статья доступна по ссылке. Машкина А. В. Подсистема контроля как регулирующий компонент средств массовой коммуникации // Преподаватель ХХI век. 2013. № 3. С. 384-387. Статья доступна по ссылке. Никулина И. Е., Николаенко В. С. Государственное регулирование сферы информационных технологий в Российской Федерации // Государственное управление. Электронный вестник. 2018. № 67. С. 137-149. Статья доступна по ссылке.

Больше статей по теме доступно по ссылке.

Статьи по теме «Методика создания эффективной системы региональной системы экономической безопасности»

Абдулхакова К.Р. Анализ и оценка уровня экономической безопасности России, ее отраслей и регионов // Московский экономический журнал. 2019. № 11. С. 26. Статья доступна по ссылке. Акбердина В.В., Смирнова О.П. Экономическая безопасность региона: оценка и перспективы // Региональная экономика: теория и практика. 2018. Т. 16. № 8 (455). С. 1506-1517. Статья доступна по ссылке. Барсукова М.В., Николаева А.В., Столярова Т.В., Федорова Л.П. Инструменты мониторинга по выявлению угроз экономической безопасности // Вестник Российского университета кооперации. 2019. № 3 (37). С. 16-23. Статья доступна по ссылке. Боровкова Н.В., Горинова С.В. Экономическая безопасность региона: организационно-управленческий аспект // Современные проблемы гражданской защиты. 2019. № 4 (33). С. 5-13. Статья доступна по ссылке. Голышева Е.Е., Степанова С.М. Ресурсный анализ экономической безопасности региона: трудовая составляющая // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2019. № 3 (77). С. 86-90. Статья доступна по ссылке.

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Статьи по теме «Совершение механизма коммуникации бизнес-структур и органов государственной власти»

Василенко Т.Д. Взаимодействие органов власти и бизнеса как инструмент обеспечения социальной стабильности в промышленных регионах (на примере Украины и России) // Вестник Института экономических исследований. 2016. № 3 (3). С. 83-91. Статья доступна по ссылке. Кайль Я.Я., Епинина В.С., Ламзин Р.М. Основные тенденции и проблемы развития GR-менеджмента // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. 2017. № 3. С. 37-43. Статья доступна по ссылке. Карпова М.К., Дозорова К.Д. Исследование ключевых проблем построения взаимодействия регионального бизнеса с органами власти // Наука. Общество. Государство. 2018. Т. 6. № 2 (22). С. 164-171. Статья доступна по ссылке.

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С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ