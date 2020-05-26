На Дальнем Востоке вскоре начнут строить новый специализированный порт для угледобывающих предприятий Дальневосточного побережья РФ, сообщает RosTender.info.

ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на запрос котировок по выбору организации на право заключения договора на разработку рабочей документации и выполнение работ по строительству нового специализированного порта на Дальневосточном побережье. Максимальная стоимость контракта с победителем составит 1 млрд 918 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 5 июня, 15 июня подведут его итоги.

Как отмечается в документации тендера, порт строится для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. Будущему подрядчику предстоит выполнить работы первого этапа, входящих в состав подэтапа «Акватория порта».

На этом подэтапе планируется провести дноуглубительные работы. Подрядчик должен будет организовать водолазное обследование дна на месте предполагаемого строительства на наличие предметов, мешающих выполнению дноуглубительных работ, в том числе взрывоопасных. Также необходимо промерить глубины акватории. Затем ему предстоит разработать рабочую документацию и выполнить работы по дноуглублению. Первый этап планируется завершить к концу текущего года.

Ранее, в феврале 2020 года, «Росморпорт» объявлял подобный тендер по запросу котировок на выполнение первого этапа строительства порта. Тогда максимальная сумма контракта составляла 2 млрд 161 млн рублей. Местом создания порта указывалась бухта Теляковского в Приморском крае.



Источник: http://rostender.info/news/2020052602