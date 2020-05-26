Пятый дайджест Ассоциации "Электрокабель"

Дайджест АЭК № 5 Дайджест АЭК № 5 Дайджест АЭК № 5

Портал RusCable.Ru и Ассоциация «Электрокабель» подводят итоги работы отраслевого сообщества в мае 2020 года и не только. Казалось бы, что текущий май месяц – один из самых необычных в истории кабельной промышленности – оказался чрезвычайно скуден на активность рынка. Многие предприятия массово сокращают издержки, теряют доходы и ищут новые проекты. Однако, спрос не торопится к восстановлению привычных показателей. Все ждут, что будет дальше, затаив дыхание. А в это время, Ассоциация «Электрокабель» продолжает работать на пределе возможностей. Несмотря на спад промышленности, главное отраслевое объединение неустанно трудится на благо не только своих членов, но и всех кабельщиков России. Мы представляем нашим читателям пятый выпуск дайджеста новостей Ассоциации «Электрокабель».

Вступительную часть дайждеста занял один важный и интересный документ: большая аналитическая сводка об итогах работы предприятий Ассоциации «Электрокабель» в первом квартале 2020 года. Здесь вы найдете основные цифры и факты, об уровне производства, потребления, обработки и многого другого. Часть информации также затрагивает работу кабельных заводов Казахстана и Беларуси, экспорт и импорт.

Один из крупных блоков посвящен отмене выставки Cabex 2020: Ассоциация «Электрокабель» приняла активное участие в разбирательствах, связанных с внезапным сносом стендов и беспорядочным складированием дорогостоящего оборудования. Отраслевое объединение оказало поддержку всем участникам выставки, выступив основным представителем интересов экспонентов. В нескольких новостях и разборах мы вспоминаем, что происходило в первые дни мая, какая ситуация сложилась на текущий момент и что будет дальше.

Конечно, тема отмены выставки нераздельно связана с предпосылкой к ее образованию – пандемией вируса COVID-19. Еще один большой блок информации объединяет сборник новостей и публикаций, посвященных майским событиям в борьбе с эпидемией и стагнацией экономики. Ассоциация «Электрокабель» продолжает диалог со структурами власти: вносятся многочисленные предложения (оборотные штрафы, секторальные меры поддержки, изменения МСП, меры государственной поддержки), но, к сожалению, довольно часто они не находят ни отклика, ни внимания со стороны Государства. Подробнее на страницах дайджеста.

Эпидемия – не время забывать про контрафакт, продолжающий поступать на полки электротехнических магазинов. Комитет «Антиконтрафакт» продолжает свою работу, в рамках имеющихся возможностей. В этом блоке мы расскажем об итогах работы Комитета в первом квартале 2020 года, а также в деталях раскроем некоторые подробности.

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