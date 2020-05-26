Развязку на М-5 у Тольятти планируют достроить к началу осени

В ближайшее время подрядчики выйдут на финальный этап строительства многоуровневой развязки под Тольятти. Сдать объект планируют к началу осени 2020 года.

— В июне завершат монтаж пролетных строений и их установку на постоянные опоры, в июле – бетонирование проезжей части, август – полное завершение работ, – рассказал министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

Строить многоуровневую развязку начали еще 5 лет назад. Новая трасса пройдет над существующим участком трассы М-5 «Урал» и железнодорожным путепроводом.

Сдать объект планировали в 2019 году, однако сроки строительства сдвинулись. Строителям не удалось вовремя договориться с сетевиками о переносе опор ЛЭП. Сейчас проблему разрешили.

Фото: Александр Карягин