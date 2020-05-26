В Курганской области 10 км дороги отремонтируют за 130 млн рублей. Первый транш в сумме 130 миллионов рублей направят на ремонт участка дороги регионального значения Шадринск – Ялуторовск общей протяжённостью 10 км от Юлдусского кольца (участков дороги в 3,5 км по территории Шадринского района) в сторону деревни Усольцева (участок дороги 6,5 км по территории Шатровского района). Таким образом, 1 км дороги в Курганской области обойдётся федеральному бюджету в 13 миллионов рублей.

«Вся область прекрасно знает, что дрога находится в ненормативном состоянии. В течение примерно года велись переговоры с Правительством РФ, мы просили забрать дорогу на федеральное обслуживание, но, к сожалению, этого сделать не получилось. В этом году принято решение начинать самим. Первый транш на данные цели выделяется в размере 130 миллионов рублей. За два года (2020-2022) дорогу планируется привести в полностью нормативное состояние, с освещением на остановочных комплексах и съездами», — прокомментировали ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе Губернатора Курганской области.

К ремонту региональной трассы Шадринск — Ялуторовск (Курганская область — Тюменская область) планируется приступить уже в этом году. Дорожное полотно не ремонтировалось в течение двух десятков лет. С целью восстановления изношенного асфальтового покрытия будут выделены средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», с прошлого года запущенный по инициативе Владимира Путина.

Фото: Игорь Меркулов, пресс-служба Губернатора