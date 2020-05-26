Правительство Пермского края объявило тендер на разработку проекта строительства транспортной развязки на пересечении улицы Углеуральской с Транссибирской магистралью, сообщает RosTender.info.

Предполагается, что многоуровневая развязка будет включать тоннель длиной 87 м. Как указано в материалах тендера, для снижения воздействия на существующие железнодорожные пути планируется соорудить 3 отдельных тоннеля шириной по 10 м. Это решение проектировщику предстоит уточнить при подготовке проекта.

Также развязку необходимо увязать с проектом строительства автодороги «Переход улицы Строителей – площадь Гайдара», с реконструкцией вокзального комплекса Пермь-II и с проектом строительства трамвайных путей от Куфонина до улицы Строителей.

Максимальная сумма контракта, который заключат с победителем тендера, составляет 140 млн рублей. Средства поступят в рамках адресной инвестиционной программы Пермского края. Заявки от участников тендера принимают до 17 июня, итоги его подведут 25 июня.

Заказчиком проекта выступает Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края. Согласно условиям контракта, исполнитель должен будет приступить к работе в июле, а представить заказчику готовый проект к началу октября 2021 года.

