Хищение электроэнергии выявил несчастный случай

В одном из хуторов Фроловского района Волгоградской области в минувшие выходные пресечено хищение электроэнергии собственником частного домовладения. Совершив наброс на воздушную линию электропередачи, он протянул провод вдоль нескольких участков и выпасного луга, подвергая смертельной опасности жителей всего хутора.

Нарушение обнаружилось после несчастного случая – ударом тока убило пасущегося молодого бычка. Об инциденте сразу же сообщили энергетикам и органам полиции. Выезд на место происшествия и его осмотр подтвердил факт хищения электроэнергии. Виновный установлен, ему предстоит выплатить штраф (статья 7.19 КоАП РФ), а также возместить ущерб – 18 тысяч кВт*ч или 54,5 тыс. рублей. Сумма причиненного ущерба в разы выше законной оплаты электроэнергии по показаниям счётчика.

Энергетики отмечают, что только по счастливой случайности не пострадали жители соседних домов или дети, и напоминают, что воровство электроэнергии не только уголовно наказуемо, но и смертельно опасно! О любых фактах хищения электроэнергии, проникновения на энергообъекты, разукомплектования энергооборудования, подозрительных лицах, предметах, оставленных вблизи подстанций, нарушениях охранной зоны ЛЭП специалисты компании просят незамедлительно сообщать по телефону доверия: 8 (8442) 96-45-50 или горячей линии 8 800 220 0 220, либо на сайте компании.