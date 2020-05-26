COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции 29 мая с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инновации (разработки)

В Новосибирске построили многоэтажку с солнечными батареями на крыше

В Новосибирске построили многоэтажку с солнечными батареями на крыше

26 мая 2020, 16:00
Рубрика: Инновации
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство Электроэнергетика 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
278

Жилье и городская среда

Жилье и городская среда

Двадцатипятиэтажный дом с солнечными панелями на крыше построили на набережной Оби в Новосибирске. Об этом рассказал застройщик жилого комплекса, компания «Брусника».

Солнечные коллекторы установили на крыше одного из пентхаусов, благодаря ним квартира не зависит от городского графика запуска отопления. Внутри квартиры смонтированы аккумуляторные накопители энергии, чтобы обогревать теплый пол, радиаторы и нагревать воду. Жители смогут включать тепло, когда необходимо, и самостоятельно регулировать температуру теплоносителя.

Летом при достижении аккумуляторами температуры свыше 100 градусов избыточное тепло будет сбрасываться в систему горячего водоснабжения дома, нагревая воду по стояку полотенцесушителей.

В перспективе дом станет пилотным проектом по генерации природной энергии с помощью солнечных панелей и ветроустановок. Их планируют установить для питания инженерных систем, систем контроля доступа и видеонаблюдения, освещения мест общего пользования.

Благодаря «зеленым технологиям» можно будет поучить достаточное количество тепловой энергии для обеспечения здания в межсезонье. Это позволит жителям экономить на коммунальных платежах, рационально расходовать тепловую и электроэнергию.

Фото: "Брусника"

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РБК

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инновации
Оборонное предприятие в Дагестане начнет серийное производство бытовых бактерицидных ламп
Установка готовой к использованию новой многоходовой линии волочения на заводе ProCab
Гибридный кабель для использования в сельскохозяйственной отрасли
Компания LAPP - первопроходец в области кабелей постоянного тока и разработчик кабелей постоянного тока для робототехники
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно