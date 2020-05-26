Двадцатипятиэтажный дом с солнечными панелями на крыше построили на набережной Оби в Новосибирске. Об этом рассказал застройщик жилого комплекса, компания «Брусника».

Солнечные коллекторы установили на крыше одного из пентхаусов, благодаря ним квартира не зависит от городского графика запуска отопления. Внутри квартиры смонтированы аккумуляторные накопители энергии, чтобы обогревать теплый пол, радиаторы и нагревать воду. Жители смогут включать тепло, когда необходимо, и самостоятельно регулировать температуру теплоносителя.

Летом при достижении аккумуляторами температуры свыше 100 градусов избыточное тепло будет сбрасываться в систему горячего водоснабжения дома, нагревая воду по стояку полотенцесушителей.

В перспективе дом станет пилотным проектом по генерации природной энергии с помощью солнечных панелей и ветроустановок. Их планируют установить для питания инженерных систем, систем контроля доступа и видеонаблюдения, освещения мест общего пользования.

Благодаря «зеленым технологиям» можно будет поучить достаточное количество тепловой энергии для обеспечения здания в межсезонье. Это позволит жителям экономить на коммунальных платежах, рационально расходовать тепловую и электроэнергию.

Фото: "Брусника"