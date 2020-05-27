Страны Балтии и Польша обратились в Европейскую комиссию с просьбой о финансировании второго этапа синхронизации электросетей с континентальной Европой. Об этом на пресс-конференции заявил глава Минэнерго Литвы Жигимантас Вайчюнас.

"Мы как никогда близки к реализации проекта синхронизации. Выполнение этих двух шагов приближает нас к стадии необратимости проекта синхронизации. <…> То, что было идеей три года назад, воплощено в конкретные проекты за это время", – заявил литовский министр.

Заявка подана в Фонд европейской инфраструктуры Connecting Europe Facility (CEF) Еврокомиссии. Страны рассчитывают получить помощь в размере 75 процентов стоимости проекта.

В заявке доля Литвы составляет 462 миллиона евро, доля Латвии – 100 миллионов, доля Эстонии – 111 миллионов, а доля Польши – 521 миллион евро.

"Это партнерство четырех стран является важным признаком региональной солидарности. Он подтверждает, что проект синхронизации с континентальными европейскими сетями идет по плану <...>, участие Польши особенно важно – оно показывает, что у стран Балтии есть поддержка стратегического соседа для создания инфраструктуры, необходимой для синхронизации", – сказал генеральный директор Litgrid Дайвис Вирбицкас.

Заявка CEF, представленная во вторник, является второй в проекте синхронизации. В 2018 году три балтийские страны обратились в CEF за финансированием первого этапа проекта синхронизации, в ходе которого укрепляются внутренние сети стран.

По данным Litgrid, общая стоимость инвестиций, выделенных странам Балтии, составляет 432 миллиона евро. В 2019 году CEF также предоставил десять миллионов евро для выполнения подготовительной работы Litgrid и морского соединения польской PSE Harmony Link.

Выход стран Балтии из БРЭЛЛ

Литва, Латвия и Эстония в 2025 году хотят выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва) и подключиться к энергосистеме континентальной Европы. Их соединят через Польшу – через уже построенную смычку LitPol Link и морской кабель Harmony Link.

В Литве желание выйти из БРЭЛЛ объясняют стремлением добиться "энергонезависимости от России". Однако, по оценке многих экспертов, процесс отсоединения от БРЭЛЛ будет для стран Балтии крайне затратным в сфере ресурсов и денег, а также в будущем ударит по карману потребителей, тарифы для которых неизбежно вырастут.

В то же время Москва рассчитывает, что даже после выхода стран Балтии из БРЭЛЛ поставки электроэнергии республикам продолжатся.