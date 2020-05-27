На Благовещенской ТЭЦ (АО «ДГК», входит в Группу РусГидро) приступили к плановому капитальному ремонту турбоагрегата № 1, мощностью в 60 МВт.

Капитальный ремонт продлится более 2 месяцев. За это время будет выполнен большой объем плановых и сверхтиповых работ по повышению надежности работы турбоагрегата. Специалисты проведут диагностику и ремонт цилиндров, роторов и лопаточного аппарата турбоагрегата, а также системы регулирования и парораспределения, выполнят экспертизу промышленной безопасности пароперепускных паропроводов высокого давления. Так же в объеме капитального ремонта турбоагрегата планируется выполнить ремонт всего вспомогательного оборудования турбины (подогреватели системы регенерации, конденсатор, насосное оборудование, запорная арматура и другое). На сегодняшний день уже завершен полный разбор турбины, специалисты приступили к дефектации узлов оборудования.

Параллельно проходит средний ремонт генератора. В ходе технического мероприятия на генераторе специалисты произведут шлифовку контактных колец генератора, переклиновку обмотки статора; ремонт токоподводов в роторе, ремонт газоохладителей, проведут высоковольтные испытания. В настоящий момент специалисты уже выполнили шлифовку контактных колец и приступили к разборке генератора. Идет подготовка к выводу ротора из расточки статора.