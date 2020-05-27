Американская Hawaiian Electric Company, Inc. (HECO) – дочерняя компания холдинга Hawaiian Electric Industries, Inc., крупнейшего поставщика электроэнергии в штате Гавайи, – завершила отбор проектов по строительству на трех островах архипелага энергокомплексов, включающих в себя фотоэлектрические СЭС и литийионные накопители энергии (solar-plus-storage), а также проекты строительства отдельных накопительных комплексов.

По итогам конкурса HECO отобраны шестнадцать проектов:

на острове Оаху – восемь совмещенных комплексов и один накопительный суммарной мощностью и энергоемкостью порядка 287 МВт и 1,8 ГВт*ч соответственно;

на острове Мауи – три совмещенных комплекса и один накопительный суммарной мощностью и энергоемкостью порядка 100 МВт и 560 МВт*ч соответственно;

на острове Гавайи – два совмещенных комплекса и один накопительный суммарной мощностью и энергоемкостью порядка 72 МВт и 492 МВт*ч соответственно.

На следующем этапе HECO планирует начать переговоры с разработчиками, которые, в свою очередь, должны обсудить проекты с местными властями в тех районах, где предполагается строительство энергообъектов. Технические характеристики и точное местонахождение энергокомплексов будут опубликованы после достижения всех договоренностей. Итоговые контракты на строительство энергообъектов HECO обязана направить на согласование отраслевому регулятору штата (Hawaii Public Utilities Commission).

В связи с ухудшением экономической ситуации из-за эпидемии коронавируса возможны задержки в реализации проектов. В соответствии с текущим графиком ввод в эксплуатацию первого энергообъекта ожидается в 2022 г. Аналогичные предложения для островов Молокаи и Ланаи HECO готовится подготовить и представить летом 2020 г. В штате Гавайи в 2015 г. – впервые в США – был принят закон, который предусматривает формирование энергобаланса штата к 2045 г. только на основе ВИЭ (Renewable Portfolio Standard, RPS). Планы HECO по строительству новых энергокомплексов входят в программу штата по выполнению RPS.

Официальный сайт Hawaiian Electric