Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский выступил на Международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике 2020».

В ходе пленарного заседания «Риски и перспективы трансформации мирового энергобаланса в условиях глобализации экономики» замминистра рассказал о возможных выходах из кризисного состояния в связи с короновирусной инфекцией.

«Текущая ситуация дестабилизировала мировые топливные рынки. Очевидно, что мы столкнулись не с обычным циклическим спадом, а с серьезными изменениями в мировой экономике, и как следствие, в энергетике», - отметил он.

По словам Анатолия Яновского выход из кризиса может осуществляться по разным траекториям, с разными приоритетами.

«Для удовлетворения глобального спроса на энергию мы исходим из необходимости сбалансированного развития углеродной, атомной и возобновляемой энергетики. При этом нам вполне очевидна безальтернативность ископаемых источников энергии в мировом энергобалансе в средней и долгосрочной перспективе. Важным фактором обеспечения энергетической безопасности является диверсификация источников, маршрутов и поставщиков энергии», - пояснил он.

Замминистра также подчеркнул, что особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного веса развивающихся стран, обострением конкуренции и последствиями пандемии.

«Энергетические рынки Европы, Азии и стран СНГ останутся основными рынками сбыта продукции российского топливно-энергетического комплекса на обозначенный период. Осуществляются меры по снижению транзитных рисков, включая дальнейшее развитие и совершенствование экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок российских энергоносителей на указанные рынки», - добавил он.

Кроме этого, замглавы энергетического ведомства отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам, производству и экспорту энергоносителей, в том числе технологий атомной энергетики.