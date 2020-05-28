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28 мая 2020, 14:40
Рубрика: Мероприятия
Метки: МИНЭНЕРГО, ОНЛАЙН
Отрасль: Нефтегазовая промышленность Электроэнергетика Атомная промышленность
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анатолий Яновский выступил на Международной онлайн-конференции «Управление рисками в энергетике 2020».
В ходе пленарного заседания «Риски и перспективы трансформации мирового энергобаланса в условиях глобализации экономики» замминистра рассказал о возможных выходах из кризисного состояния в связи с короновирусной инфекцией.
«Текущая ситуация дестабилизировала мировые топливные рынки. Очевидно, что мы столкнулись не с обычным циклическим спадом, а с серьезными изменениями в мировой экономике, и как следствие, в энергетике», - отметил он.
По словам Анатолия Яновского выход из кризиса может осуществляться по разным траекториям, с разными приоритетами.
«Для удовлетворения глобального спроса на энергию мы исходим из необходимости сбалансированного развития углеродной, атомной и возобновляемой энергетики. При этом нам вполне очевидна безальтернативность ископаемых источников энергии в мировом энергобалансе в средней и долгосрочной перспективе. Важным фактором обеспечения энергетической безопасности является диверсификация источников, маршрутов и поставщиков энергии», - пояснил он.
Замминистра также подчеркнул, что особенности предстоящего периода развития мировых энергетических рынков связаны с процессами их реструктуризации, возрастанием удельного веса развивающихся стран, обострением конкуренции и последствиями пандемии.
«Энергетические рынки Европы, Азии и стран СНГ останутся основными рынками сбыта продукции российского топливно-энергетического комплекса на обозначенный период. Осуществляются меры по снижению транзитных рисков, включая дальнейшее развитие и совершенствование экспортной инфраструктуры, обеспечивающей надежность поставок российских энергоносителей на указанные рынки», - добавил он.
Кроме этого, замглавы энергетического ведомства отметил, что Россия является одним из мировых лидеров по запасам, производству и экспорту энергоносителей, в том числе технологий атомной энергетики.
«Наша страна открыта окружающему миру и выступает за повышение долгосрочной устойчивости энергетических рынков и глобальную энергетическую безопасность без ущерба национальным интересам любых государств. Оставаясь ведущим игроком на мировом рынке углеводородов, а также активно участвуя в развитии рынков электроэнергии и угля, укрепляя позиции в мировой атомной энергетике, Россия заинтересована в сохранении стабильных отношений с традиционными потребителями российских энергоресурсов и формировании устойчивых связей на новых энергетических рынках», - сказал он.
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