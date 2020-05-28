На Рыбинской ГЭС приступили к замене последнего гидроагрегата

На Рыбинской ГЭС начались работы по замене гидроагрегата со станционным номером 5. После окончания работ, запланированных на 2021 год, замена всех шести гидроагрегатов станции будет завершена. Замена гидроагрегата ведется в соответствии с Программой комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат № 5 был введен в эксплуатацию 15 августа 1945 года и отработал более 70 лет. В ходе работ будет замены гидротурбина, гидрогенератор, система возбуждения, автоматика и вспомогательное оборудование. Новый гидроагрегат изготовлен на предприятиях российского концерна «Силовые машины», он будет обладать повышенной мощностью и улучшенными эксплуатационными характеристиками. Его мощность увеличится на 18% — с 55 МВт до 65 МВт.

Модернизация Рыбинской ГЭС не ограничивается обновлением гидроагрегатов. К настоящему времени завершена замена силовых трансформаторов и оборудования распределительных устройств. Завершается проект по замене аварийных затворов гидроагрегатов и сороудерживающих решеток, планируется замена затворов водосбросной плотины.

Рыбинская ГЭС — одна из старейших гидроэлектростанций России, ее первый гидроагрегат был пущен в ноябре 1941 года, в разгар Битвы за Москву. Станция расположена на реке Волге в Ярославской области, ее мощность составляет 366,4 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 935 млн кВт·ч.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 102 гидротурбины, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.