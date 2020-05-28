Компания «Россети Северный Кавказ» обеспечит надежное энергоснабжение курортов Северо-Кавказского федерального округа. К началу сезона летнего отдыха 2020 года специалисты взяли под особый контроль работу всех энергообъектов, задействованных в обеспечении энергоснабжения курортных территорий макрорегиона.

Сегодня в зоне ответственности компании «Россети Северный Кавказ» - 4 курорта федерального значения, более 300 санаториев, пансионатов, бальнеолечебниц, баз отдыха и детских оздоровительных комплексов. Ежегодно курорты СКФО посещают более 2 миллионов гостей и отдыхающих. Традиционно наиболее популярные места отдыха – это Кавказские Минеральные Воды, Домбай, Архыз, Цей, Приэльбрусье.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией и введенными ограничениями на выезд за пределы России прогнозируется увеличение потока туристов на внутренние курорты, в том числе на Северный Кавказ. Президент РФ Владимир Путин призвал к необходимости форсирования развития внутреннего туризма.

По поручению главы «Россетей» Павла Ливинского специалисты электросетевого комплекса уделяют повышенное внимание объектам и сетям, обеспечивающим электроэнергией курортные и туристические учреждения. На энергообъектах проводятся запланированные технические мероприятия, внеплановые осмотры оборудования.

В частности, на Ставрополье сотрудники филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» выполнили ремонт и замену оборудования на подстанциях 110 кВ «Зеленогорская», «Белый уголь», «Ессентуки-2», «Железноводская», обеспечивающих энергоснабжение курортных городов Кисловодска, Ессентуков, Железноводска.

Специалисты филиала «Ингушэнерго» провели капитальный ремонт трансформаторной подстанции, от которой запитано наружное освещение дороги, ведущей в курортную зону Джейрахского района Ингушетии.

В Чеченской Республике энергетики управляемого компанией АО «Чеченэнерго» обеспечивают энергоснабжение курорта «Серноводск-Кавказский», детских оздоровительных лагерей в Шалинском, Шелковском районах и всесезонного туристического комплекса «Ведучи» - первого горнолыжного курорта в республике, на склонах хребта Данедук. В районах, где расположены данные объекты, в полном объеме выполняются ремонтно-профилактические работы, ведется реконструкция близлежащих сетей 0,4/10 кВ.

Большой объем работ уже выполнен сотрудниками филиала «Севкавказэнерго» в Северной Осетии. На подстанции 110 кВ «Алагир» отремонтированы силовой трансформатор 10 МВА, секционный, шинный, линейный разъединители. Питающий центр снабжает электроэнергией республиканский детский реабилитационный центр «Тамиск». На подстанции 35 кВ «Цей», питающей одноименный альплагерь, туркомплексы и базы в Цейском ущелье, энергетики завершают ремонт силового трансформатора. В ближайшее время специалисты «Севкавказэнерго» приступят к ремонту оборудования на подстанции 110 кВ «Фиагдон» в Куртатинском ущелье и питающем центре 35 кВ «Осетия» в столице республики.

Специалисты «Россети Северный Кавказ» в зоне ответственности филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» приступили к подготовке энергообъектов, питающих популярные курорты Архыза, Домбая и Теберды. Внеплановые работы проведены на центральном распределительном пункте «Домбай» в одноименном горнолыжном поселке. Этот энергообъект является единственным источником электроснабжения курорта, где ежегодно отдыхает до полумиллиона туристов и работает около 70 отелей и баз отдыха. На питающем центре энергетики заменили два трансформатора собственных нужд, которые обеспечивают работу релейных защит, систем пожаротушения, средств оперативной связи и телемеханики. Выход из строя этого оборудования может привести к полному погашению подстанции и стать причиной развития серьезного технологического нарушения в сетях.

Надежное энергоснабжение курортных объектов на территории Дагестана готовы обеспечить сотрудники «Дагестанской сетевой компании». От сетей компании электроэнергией снабжаются три санатория, пансионат и база отдыха. Все они обеспечены также резервными источниками энергоснабжения.

В филиале «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» запланирован ремонт восьми трансформаторных подстанций, более 20 километров сетей воздушных линий для надежного энергоснабжения курортной зоны Приэльбрусья.