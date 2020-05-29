Банк ДОМ.РФ профинансирует на 3,13 млрд рублей строительство ЖК Meltzer Hall в Санкт-Петербурге. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта компании «Петро Центр» (входит в ГК «Альфа Фаберже»).

По информации пресс-службы, восьмиэтажный элитный дом из 12 секций рассчитан на 163 квартиры. Проект реализуется в историческом центре города. Ввести жилой комплекс планируется в конце 2022 года.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в Санкт-Петербурге с использованием счетов эскроу возводится 22% новостроек (2,64 млн кв. метра). Всего в регионе строится 11,7 млн «квадратов» жилья.

Ранее «СГ» сообщала, что среди российских регионов лидируют по количеству новостроек, возводимых с использованием счетов эскроу, Челябинская область (66% таких проектов), Ставропольский край (49%,) и Пермский край (47%).