Губернатор Владимир Владимиров совершил рабочую поездку на площадку строительства Кочубеевской ВЭС. Реализация проекта осуществляется в рамках подписанного в 2018 г. соглашения о сотрудничестве между Правительством края и компанией АО «ВетроОГК» (входит в контур управления АО «НоваВинд» - дивизиона Росатома по ветроэнергетике).

О ходе реализации проекта Главе края рассказал руководитель управления организации строительства АО «НоваВинд» Олег Булаивский. Так, на площадке ветропарка будут установлены 84 ветроэнергетические установки мощностью по 2,5 МВт каждая. К настоящему моменту уже завершён монтаж 6 установок, идёт подготовка ещё 23 площадок под строительство ВЭУ. Планируется, что создание ветропарка будет завершено в IV квартале 2020 года.

В рамках визита на площадку Глава региона отметил высокую значимость проектов в сфере ветроэнергетики для Ставропольского края и подчеркнул, что реализация подобного рода проектов укрепит энергетический потенциал региона.

В перспективе Ставропольский край может стать ключевым регионом строительства ветроэлектростанций Росатома. Ожидается, что общая мощность проектов АО «НоваВинд» по строительству ВЭС на территории региона составит порядка 500 МВт.

Наряду с Кочубеевской ВЭС в крае ведётся реализация и других проектов по строительству ветроэлектростанций: на территории Новоалександровского, Ипатовского и Петровского городских округов, а также Труновского района. В настоящее время на площадках осуществляются подготовительные работы, в том числе проводятся ветроизмерения, анализ данных и определение сроков строительства ветроэлектростанций.

АО «НоваВинд» - дивизион Росатома, основная задача которого – консолидировать усилия Госкорпорации в передовых сегментах и технологических платформах электроэнергетики. Компания была основана в сентябре 2017 г. В контуре АО «НоваВинд» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций.

Всего, до 2023 г., предприятиям в контуре управления АО «НоваВинд» предстоит создать ветроэлектростанции общей мощностью 1 ГВт.

Фото: stavregion.ru