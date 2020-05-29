Гвинейские компании Electricité de Guinée (EDG) и Мали Energie du Mali (EDM), специализирующиеся в сфере производства, передачи и распределения электроэнергии, объявили о проведении международных тендеров по проекту межгосударственного электрического соединения Гвинея – Мали (Guinea – Mali Electricity Interconnection Project, PIEGM)*. Проект финансируется Африканским банком развития (African Development Bank, AfDB).

Целью строительства межгосударственного соединения является увеличение обменов электроэнергией между двумя странами в целях снижения цен на электроэнергию и расширения электрификации населения обеих стран. Проектом предусмотрено строительство ВЛ 225 кВ между городами Нзерекоре (N’zérékoré) в Гвинее и Сананкороба (Sanankoroba) в Мали. Протяженность ВЛ составит 714 км, из которых 590 км по территории Гвинеи и 124 км – Мали. Кроме того, проект включает строительство пяти трансформаторных ПС в Гвинее и одной в Мали, а также расширение еще одной ПС в Гвинее. Ввод в эксплуатацию соединения Гвинея – Мали планируется в 2021 г. Первый тендер по проекту соединения включает проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию трансформаторной ПС 225/30 кВ Фоми (Fomi) в Мали, второй – проектирование, поставку, монтаж и ввод в эксплуатацию двухцепной ВЛ 225 кВ от ПС Фоми до ПС Канкан (Kankan) в Гвинее. Срок подачи заявок на участие в тендерах – до 19 августа 2020 г.

Информационно-аналитический ресурс Global Transmission

* Соединение Гвинея – Мали сооружается в рамках масштабного проекта строительства трансграничного соединения Кот-д’Ивуар – Либерия – Сьерра-Леоне – Гвинея (Cote d’Ivoire – Liberia – Sierra Leone – Guinea, CLSG) напряжением 225 кВ и пропускной способностью свыше 400 МВт. Протяженностью соединения составит 1411 км.