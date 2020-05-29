28 мая заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Груздев провел совещание с руководством Министерства высокотехнологической промышленности Республики Армения по вопросам сотрудничества в сфере микроэлектроники и цифровых технологий.

В своем приветственном слове Алексей Груздев отметил, что совместная работа в сфере микроэлектроники и цифровых технологий может стать сегодня одной из новых «точек роста» российско-армянских торгово-экономических отношений и призвал активизировать информационный обмен и прямой диалог технологичных компаний, расширять производственную кооперацию и совместными усилиями осваивать рынки третьих стран.

В ходе мероприятия состоялся предметный и конструктивный диалог между заинтересованными российскими и армянскими технологичными компаниями. 20 предприятий двух стран представили свои разработки и предложения по наращиванию двустороннего сотрудничества в области радиоэлектроники, интернета вещей (IoT), телекоммуникационного оборудования, вычислительной техники, беспилотного транспорта, телемедицинских технологий, систем идентификации личности, электронной торговли и т.д.