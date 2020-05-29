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Инвестиции (проекты)

В Хабаровском крае построят новый тепличный комплекс

В Хабаровском крае построят новый тепличный комплекс

29 мая 2020, 10:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТОР ХАБАРОВСК
Отрасль: Строительство 

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Крытую теплицу для выращивания помидоров и огурцов построят в 2021 году в селе Бычиха в Хабаровском крае. Новое сельхозпредприятие будет ежегодно выпускать 2,5 тыс. тонн овощей - это примерно треть от общего производства овощей в закрытом грунте в регионе. Об этом сообщил в пятницу ТАСС руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Виктор Бутков.

"Планируем построить новую теплицу площадью 2 га, где будем выращивать огурцы и томат. Ее мощность составит 2,5 тыс. тонн в год", - сказал Бутков.

Пока фермерское хозяйство выращивает в своих теплицах разнообразную зелень - салат, укроп, петрушку, щавель, лук, базилик и другое. В течение года производят около 350 тонн такой продукции. Бутков сообщил, что в новый тепличный комплекс инвестируют около 400 млн рублей, запустить его планируют осенью следующего года, но подготовительные работы уже идут.

"Параллельно с этим проектом мы занимаемся строительством теплиц на площадке "Ракитное" территории опережающего развития (ТОР) "Хабаровск", - добавил собеседник агентства, уточнив, что там планируется построить теплицы общей площадью примерно 4 га. В них будут выращивать помидоры, огурцы и, возможно, перцы. Объем вложений - 900 млн рублей.

Тепличное хозяйство развивают и во втором по численности населения городе Хабаровского края - в Комсомольске-на-Амуре. Как рассказал ТАСС директор предприятия "Агрокомплекс "Восток" Антон Коляда, в ближайшие три года его компания планирует увеличить свои площадки на 1,5 га, а производство огурцов - с 300 до 700 тонн в год. Пока это единственный тепличный комплекс в городе, выпускающий овощи в таком объеме.

В Хабаровском крае работают четыре теплицы по выращиванию помидоров, огурцов, салата и зелени. Их общая площадь - свыше 7 га. Ежегодно они выпускают около 5,5 тыс. тонн овощей. Инвесторы заявляют о планах по созданию теплиц на еще примерно 30 га.

Продовольственная безопасность Дальнего Востока

В марте вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев призвал повысить продовольственную безопасность на Дальнем Востоке с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания. Минвостокразвития и Минсельхоз РФ должны подготовить программу поддержки таких проектов.

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