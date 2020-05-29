Завершился второй этап подготовки строительства нового хоккейного стадиона в Омске. Арену планируют построить в течение двух лет, после чего в город вернется клуб КХЛ «Авангард»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» определился с генеральным подрядчиком строительства нового стадиона в Омске — тендер выиграла компания «Лимак». Об этом информирует официальный сайт «Авангарда».

В сообщении сказано, что завершился второй этап подготовки строительства «Арены Омск». На первом этапе проект прошел четыре стадии проверки — два ценовых аудита и две экспертизы. Нестабильный курс доллара и закрытие поставок из-за границы серьезно осложнили подготовительный процесс, отметила пресс-служба «Авангарда».

Выбор генерального подрядчика производился из 170 компаний. Победителем тендерного отбора стала компания «Лимак». «В течение двух недель стороны завершат все юридические процедуры, необходимые для перехода к основной фазе строительства», — уточняется в сообщении.

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов заявил, что клуб рассчитывает построить новый стадион в течение двух лет.

«Это очень сжатые сроки для объекта такого уровня», — сказал он. «Авангард» — это символ Омска, он должен и будет играть в родном городе, на одной из лучших хоккейных арен в России», — добавил функционер.

«Арена Омск» была открыта в 2007 году. В августе 2018 года стало известно о серьезных дефектах, которые могли привести к обрушению стадиона. «Авангард» переехал в Балашиху. «Арену Омск» снесли. Идет строительство нового стадиона на основе концессионного соглашения между «Газпром нефтью», правительством РФ и правительством Омской области.

Фото: Проект нового хоккейного стадиона в Омске (Фото: пресс-служба "Авангарда" )