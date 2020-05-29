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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

"РТСофт" приглашает на третий вебинар о возможностях ПК PowerFactory

РТСофт приглашает на третий вебинар о возможностях ПК PowerFactory

29 мая 2020, 17:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, РТСОФТ, ОНЛАЙН, ВЕБИНАРЫ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 2 мин
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Компания «РТСофт» проводит третий вебинар из серии «ПК PowerFactory как единое средство расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности» для представителей проектных институтов, специалистов служб электрических режимов, предприятий электроэнергетики и различных отраслей промышленности.

3 июня 2020 г. в 12:00 (мск) состоится третий вебинар из серии обучающих курсов о возможностях ПК PowerFactory. Тема вебинара: «Использование программного комплекса PowerFactory для моделирования систем электроснабжения основных потребителей электрической энергии».

Вебинар будет полезен представителям проектных институтов, специалистам служб электрических режимов, предприятий электроэнергетической отрасли и промышленных предприятий. Приглашаем руководителей и специалистов таких компаний принять в нем участие!

Длительность: 1,5–2 часа. Участие бесплатное.

В программе:

  1. Описание расчетной модели.
  2. Расчет установившихся режимов.
  3. Анализ качества электрической энергии.
  4. Пуски двигателей.
  5. Работа противоаварийной автоматики.
  6. Расширение производства/перспективное развитие.
  7. Установка быстродействующих устройств силовой электроники.
  8. Запуск резервного двигателя.
  9. Работа РЗА. Пошаговый режим.
  10. Расчет времени до насыщения ТТ.
  11. Режим симуляции/полигона для отладки алгоритмов. 

В рамках серии образовательных вебинаров по ПК PowerFactory состоялось уже две встречи. Об их итогах можно узнать по ссылке. Участие в серии обучающих вебинаров позволит специалистам не только оценить общие расчетные возможности ПК PowerFactory, но и погрузиться в узкоспециализированные функции и увидеть, насколько эффективным может быть расчетный инструмент электроэнергетика.

Использование ПК PowerFactory открывает для специалистов энергокомпаний новые горизонты и расширяет объемы проводимых расчетов, позволяет детально анализировать поведение любого объекта энергосистемы, дает возможность глубоко вникнуть в происходящие в энергосистемах процессы и сформировать результаты работы в удобном и наглядном виде.

Для участия в третьем вебинаре серии необходимо заполнить регистрационную форму. Все зарегистрировавшиеся накануне вебинара получат ссылку для подключения к трансляции.

Ждем встречи с вами на вебинаре!

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