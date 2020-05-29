Компания «РТСофт» проводит третий вебинар из серии «ПК PowerFactory как единое средство расчета и анализа энергетических систем любой степени сложности» для представителей проектных институтов, специалистов служб электрических режимов, предприятий электроэнергетики и различных отраслей промышленности.

3 июня 2020 г. в 12:00 (мск) состоится третий вебинар из серии обучающих курсов о возможностях ПК PowerFactory. Тема вебинара: «Использование программного комплекса PowerFactory для моделирования систем электроснабжения основных потребителей электрической энергии».

Вебинар будет полезен представителям проектных институтов, специалистам служб электрических режимов, предприятий электроэнергетической отрасли и промышленных предприятий. Приглашаем руководителей и специалистов таких компаний принять в нем участие!

Длительность: 1,5–2 часа. Участие бесплатное.

В программе:

Описание расчетной модели. Расчет установившихся режимов. Анализ качества электрической энергии. Пуски двигателей. Работа противоаварийной автоматики. Расширение производства/перспективное развитие. Установка быстродействующих устройств силовой электроники. Запуск резервного двигателя. Работа РЗА. Пошаговый режим. Расчет времени до насыщения ТТ. Режим симуляции/полигона для отладки алгоритмов.

В рамках серии образовательных вебинаров по ПК PowerFactory состоялось уже две встречи. Об их итогах можно узнать по ссылке. Участие в серии обучающих вебинаров позволит специалистам не только оценить общие расчетные возможности ПК PowerFactory, но и погрузиться в узкоспециализированные функции и увидеть, насколько эффективным может быть расчетный инструмент электроэнергетика.

Использование ПК PowerFactory открывает для специалистов энергокомпаний новые горизонты и расширяет объемы проводимых расчетов, позволяет детально анализировать поведение любого объекта энергосистемы, дает возможность глубоко вникнуть в происходящие в энергосистемах процессы и сформировать результаты работы в удобном и наглядном виде.

Для участия в третьем вебинаре серии необходимо заполнить регистрационную форму. Все зарегистрировавшиеся накануне вебинара получат ссылку для подключения к трансляции.

Ждем встречи с вами на вебинаре!