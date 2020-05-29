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29 мая 2020, 17:10
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
28 мая 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Тюмень». Решение принято единственным акционером – ПАО «Россети».
Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.
Избран новый состав Совета директоров АО «Россети Тюмень», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):
Членами Ревизионной комиссии избраны: директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Марина Лелекова, начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Светлана Ким, заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Артем Кириллов, главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Елена Кабизьскина и главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Людмила Скрынникова.
ООО «Эрнст энд Янг» определено аудитором компании.
Также утверждено Положение о Совете директоров АО «Россети Тюмень» в новой редакции.
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