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Модернизация

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО "Россети Тюмень"

Состоялось годовое общее собрание акционеров АО Россети Тюмень

29 мая 2020, 17:10
Рубрика: Модернизация
Метки: ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ
Отрасль: Электроэнергетика 

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28 мая 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Тюмень». Решение принято единственным акционером – ПАО «Россети».

Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Избран новый состав Совета директоров АО «Россети Тюмень», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

  • Юрий Гончаров, главный советник ПАО «Россети»;
  • Владимир Гриценко, член Президиума Правления НП «ОПОРА»;
  • Константин Гусельников, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;
  • Андрей Демин, член Правления ПАО «Россети»;
  • Юрий Зафесов, директор Департамента закупок ПАО «Россети»;
  • Марина Лаврова, заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»;
  • Анна Латыпова, директор Департамента по работе с органами государственной власти ПАО «Россети»;
  • Юлия Обрезкова, заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»;
  • Алексей Перец, главный советник ПАО «Россети»;
  • Владимир Силкин, президент Всероссийской федерации парусного спорта;
  • Алексей Солдатенко, генеральный директор АО «Россети Тюмень».

Членами Ревизионной комиссии избраны: директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Марина Лелекова, начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Светлана Ким, заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Артем Кириллов, главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Елена Кабизьскина и главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Людмила Скрынникова.

ООО «Эрнст энд Янг» определено аудитором компании.

Также утверждено Положение о Совете директоров АО «Россети Тюмень» в новой редакции.

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