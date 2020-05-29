28 мая 2020 года состоялось годовое Общее собрание акционеров АО «Россети Тюмень». Решение принято единственным акционером – ПАО «Россети».

Утверждены годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год.

Избран новый состав Совета директоров АО «Россети Тюмень», в который вошли (должности указаны на момент выдвижения):

Юрий Гончаров, главный советник ПАО «Россети»;

Владимир Гриценко, член Президиума Правления НП «ОПОРА»;

Константин Гусельников, генеральный директор ООО «Фининвестконсалтинг»;

Андрей Демин, член Правления ПАО «Россети»;

Юрий Зафесов, директор Департамента закупок ПАО «Россети»;

Марина Лаврова, заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»;

Анна Латыпова, директор Департамента по работе с органами государственной власти ПАО «Россети»;

Юлия Обрезкова, заместитель директора Департамента стратегии ПАО «Россети»;

Алексей Перец, главный советник ПАО «Россети»;

Владимир Силкин, президент Всероссийской федерации парусного спорта;

Алексей Солдатенко, генеральный директор АО «Россети Тюмень».

Членами Ревизионной комиссии избраны: директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Марина Лелекова, начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Светлана Ким, заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Артем Кириллов, главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Елена Кабизьскина и главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» Людмила Скрынникова.

ООО «Эрнст энд Янг» определено аудитором компании.

Также утверждено Положение о Совете директоров АО «Россети Тюмень» в новой редакции.