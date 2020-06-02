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Инвестиции (проекты)

Аэропорт "Симферополь" объявил тендер на строительство аэровокзала

Аэропорт Симферополь объявил тендер на строительство аэровокзала

2 июня 2020, 10:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСЗАКУПКИ, ТЕНДЕРЫ
Отрасль: Строительство 

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Международный аэропорт "Симферополь" в Крыму объявил тендер на строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Бельбек" с начальной (максимальной) ценой контракта в 900 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.Закупка проходит в форме сбора технико-коммерческих предложений. Заявки принимают до 17.00 мск 9 июня, итоги подведут 16 июня.

Согласно материалам, заказчик ожидает, что подрядчик начнет строительство в третьем квартале текущего года, а завершит его в третьем квартале 2021 года.

Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в аэропорту "Бельбек", расположенного в 400 метрах от побережья Черного моря, предусмотрено федеральной целевой программой полуострова, проект инвестиционный, средства вложит ООО "Международный аэропорт "Симферополь". В аэровокзальный комплекс войдут здание терминала, а также парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров.

Аэропорт "Бельбек" является аэродромом военного и гражданского назначения. К концу 2016 года "Бельбек" стал филиалом симферопольского аэропорта. В конце 2018 года в аэропорту завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, способной принимать тяжелую транспортную авиацию и пассажирские лайнеры. Гражданский сектор аэропорта "Бельбек" будет рассчитан на обслуживание бизнес-авиации.

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Компания: РИА Новости

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