Международный аэропорт "Симферополь" в Крыму объявил тендер на строительство аэровокзального комплекса аэропорта "Бельбек" с начальной (максимальной) ценой контракта в 900 миллионов рублей, следует из данных портала госзакупок.Закупка проходит в форме сбора технико-коммерческих предложений. Заявки принимают до 17.00 мск 9 июня, итоги подведут 16 июня.

Согласно материалам, заказчик ожидает, что подрядчик начнет строительство в третьем квартале текущего года, а завершит его в третьем квартале 2021 года.

Строительство пассажирского аэровокзального комплекса в аэропорту "Бельбек", расположенного в 400 метрах от побережья Черного моря, предусмотрено федеральной целевой программой полуострова, проект инвестиционный, средства вложит ООО "Международный аэропорт "Симферополь". В аэровокзальный комплекс войдут здание терминала, а также парковки для спецтехники и автомобилей пассажиров.

Аэропорт "Бельбек" является аэродромом военного и гражданского назначения. К концу 2016 года "Бельбек" стал филиалом симферопольского аэропорта. В конце 2018 года в аэропорту завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы, способной принимать тяжелую транспортную авиацию и пассажирские лайнеры. Гражданский сектор аэропорта "Бельбек" будет рассчитан на обслуживание бизнес-авиации.