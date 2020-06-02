29 мая 2020 года акционерами пяти компаний ПАО «Россети» в рамках Общих собраний акционеров приняты решения о смене их юридических наименований в соответствии с единой бренд-архитектурой.

Утверждены следующие наименования: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань» и ПАО «Россети Сибирь». Ранее аналогичные решения были приняты акционерами АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Северный Кавказ».

Таким образом уже восемь дочерних обществ приступили ко второму этапу ребрендинга. На первом этапе (с июня 2019 года) все электросетевые компании группы начали переход на использование нового названия, содержащего торговый знак «Россети», в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, на всех носителях фирменного стиля.

Внедрение единой идеологической и визуальной платформы и, как следствие, повышение узнаваемости бренда «Россети» открывают дополнительные возможности для увеличения инвестиционной привлекательности дочерних обществ. Целостный бренд символизирует единые стандарты качества работы группы «Россети» на всей территории России. Он позволяет усилить взаимосвязь электросетевых компаний, означает принципиально новый уровень ответственности, является дополнительным стимулом для роста эффективности.

Переименование не влечет за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам. Более того, использование единого общероссийского бренда «Россети» вкупе с инициативами, направленными на популяризацию отрасли, позволит поднять престиж профессии энергетика.