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Инвестиции (проекты)

Дом на 622 квартиры в составе ЖК "Символ" построят на территории бывшей промзоны "Серп и молот"

Дом на 622 квартиры в составе ЖК Символ построят на территории бывшей промзоны Серп и молот

2 июня 2020, 12:15
Рубрика: Инвестиции
Метки: ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Отрасль: Строительство 

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На территории бывшей промзоны «Серп и молот» построят дом на 622 семьи, сообщили в пресс-службе комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства​ (Москомстройинвест).

«Девелопер «Донстрой» получил разрешение на строительство корп. 15 второй очереди жилого комплекса «Символ» (ул. Золоторожский вал, вл. 11, ЮВАО). Номер документа: №77-148000-018915-2020 от 1 июня 2020 года. Разрешение действует два года. Корпус имеет переменную этажность (20-27 этажей, а также два подземных), рассчитан на 622 квартиры. Общая площадь квартир – более 34 тыс. кв. м», - приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Уточняется, что жилой комплекс «Символ» строится на территории бывшей промзоны завода «Серп и молот». Суммарная площадь квартир ЖК – 857 тыс. кв. м. Первые девять корпусов общей площадью 314 тыс. кв. м по состоянию на июнь 2020 года уже введены в эксплуатацию. Проект ЖК разработала «Архитектурная мастерская «Атриум»» на основе концепции британских бюро LDA Design и UHA London, предложенной в рамках прошедшего в 2013-2014 гг. Международного конкурса на архитектурно-градостроительную концепцию территории завода «Серп и молот».

Как отметили в компании «Донстрой», начать продажи квартир в новом корпусе планируется летом 2020 года.

Ранее ИА «НСН» сообщало, что благодаря реновации заброшенных промзон, на их территории появилось почти 500 тыс. новых рабочих мест.

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