Татьяна Ляпунова, руководитель проекта Энергетика и Электротехника - 2020 Деловая сессия: Кабельный бизнес: потребности и возможности, 2019 год Выставка Энергетика и электротехника - 2019

Гостем нового выпуска RusCable Live стала руководитель проекта “Энергетика и электротехника - 2020” Татьяна Ляпунова (ООО “Выставочное объединение “РЕСТЭК”). Она рассказала, на какие субсидии могут рассчитывать экспоненты выставки, а также поделилась предположениями о том, как будет проходить мероприятие в этом году.

Как заметила Ляпунова, начиная с 1998 года выставка традиционно проходит в конце весны - начале лета. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и в 2020 году мероприятие состоится в начале октября.

Как один из возможных вариантов, организаторы выставки обсуждали проведение мероприятия в мае в Выставочном центре “Ленэкспо”. Но центр, как и многие выставочные площадки в мире, был перепрофилирован, и сейчас в нем проходят лечение петербуржцы, зараженные COVID-19. Поэтому выставка остаётся в КВЦ “Экспофорум”, но будет работать в павильоне Н.

В эти сроки в Экспофоруме традиционно будут располагаться экспозиции Петербургского международного газового форума, судостроительной выставки OMR, а также “Рос-Газ-Экспо”, “Котлы и горелки”, что по мнению эксперта, поможет электроэнергетическим и кабельным компаниям наладить деловые связи с представителями других сфер производства.

Также в рамках выставки “Энергетика и электротехника” состоится семинар “Кабельный бизнес: идеальный шторм”, программа которого разрабатывается компанией ВО “РЕСТЭК” совместно с RusCable.Ru.

Татьяна Ляпунова заявила, что экспоненты выставки могут рассчитывать на получение субсидий для участия в мероприятии. Московские компании могут расчитывать на помощь Правительства Москвы. Размер максимального возмещения на одну компанию-участника составляет 350 тысяч рублей. Чтобы претендовать на субсидию, компания должна соответствовать двум критериям: она не должна быть исключительно торговым предприятием и обязана отвечать критериям определения представителя малого и среднего бизнеса. Для получения субсидирования компании должны обращаться напрямую в Правительство Москвы, организаторы выставки со своей стороны уже передали список потенциальных участников мероприятия. Татьяна также отметила, что в этом году возмещению подлежат не только расходы за типовые стенды, но и за стенды с индивидуальной застройкой, если их стоимость не превышает обозначенной суммы. На сегодняшний день было подано уже 27 заявок.

Но субсидии могут получить не только столичные компании, потенциальные экспоненты могут обратиться за помощью в ВО “РЕСТЭК” или региональные Фонды поддержки малого и среднего бизнеса. Некоторые такие фонды возмещают половину затраченных денег, некоторые и большие доли. Также они организуют бизнес-миссии, действующие по принципу центров деловых контактов, для тех компаний, которые не представляют продукцию на стендах, но ведут деловые переговоры на выставках. Сейчас, в связи с пандемией, некоторые региональные фонды вынуждены отказывать в субсидировании, но, как надеется эксперт, к осени они активизируются. Представители выставочного проекта “Энергетика и электротехника” активно оказывают помощь тем компаниям, которые не знают, куда обратиться за финансированием и как правильно оформить заявку.

Как отметила Татьяна Ляпунова, на данный момент неясно, какие изоляционные меры будут требоваться от организаторов мероприятия. Однако “Энергетика и электротехника” – не первая выставка, которая пройдет осенью этого года, поэтому организаторы смогут, исходя из опыта коллег, качественно подготовиться к обеспечению должных мер.