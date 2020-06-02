1 июня 2020 года, Москва, Россия – ПАО «Россети» (тикер: RSTI) (далее - «Компания»), крупнейшая электросетевая компания России, осуществляющая передачу электроэнергии по распределительным и магистральным сетям и технологическое присоединение потребителей, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года.

Отчетность приведена в отношении ПАО «Россети» и его дочерних обществ.

Комментарий менеджмента

«В первом квартале мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, вызванной пандемией новой коронавирусной инфекции. «Россети» приняли все необходимые меры для бесперебойного энергоснабжения потребителей и защиты сотрудников. Мы смогли адаптироваться к новым вызовам, перевели в онлайн-режим большинство сервисов компании, обеспечили возможность удаленной работы значительной части персонала. При этом «Россети» не только сохранили курс на рост эффективности, но и приступили к реализации Стратегии, утвержденной в конце 2019 года. Продолжается работа по консолидации активов в различных регионах России, оптимизируются затраты, вводятся новые объекты в рамках цифровой трансформации. Мы отмечаем уверенную динамику наших финансовых показателей и убеждены в долгосрочном успешном развитии компании»,- отметил Генеральный директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

Ключевые события Компании за отчетный период:

Компании «Россети» и «1С» успешно завершили пилотный проект по автоматизации налогового мониторинга на базе «1С:Управление холдингом»

Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг компании «Россети» по национальной шкале на уровне ААА(RU), прогноз «Стабильный»

Россети ввели в эксплуатацию линии электропередачи класса напряжения 150 кВ для электроснабжения Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений – проекта компании «НОВАТЭК».

Запущены в эксплуатацию новые цифровые объекты оперативно-технологического управления и комплексной безопасности, расположенных в Белгородской, Воронежской, Костромской и Тульской областях

Ключевые события Компании после отчетной даты

23 апреля 2020 года компании «Россети» и «Россети ФСК ЕЭС» успешно разместили облигации на сумму 20 млрд рублей по ставке купона 6,50% годовых

Совет Директоров Компании, состоявшийся 30 апреля 2020 года, рекомендовал годовому Общему собранию акционеров Компании принять решение о выплате рекордных дивидендов за 2019 г. в размере 17,99 млрд руб. С учетом промежуточных дивидендов за I квартал прошлого года (5 млрд рублей) общая сумма выплат (в случае принятия соответствующего решения годовым Общим собранием акционеров Компании) составит 23 млрд рублей.

15 мая 2020 года ПАО «Россети» переданы функции единоличного исполнительного органа в дочерней компании ПАО «ФСК ЕЭС»

Основные финансовые итоги:

(1) Показатель EBITDA рассчитывается как прибыль или убыток до процентных расходов, налогообложения и амортизации. За 1 квартал 2019 г. приведена скорректированная EBITDA, рассчитанная как EBITDA за период за вычетом прибыли от обмена активами с АО «ДВЭУК»

(2) За 1 квартал 2019 г. приведена скорректированная прибыль, рассчитанная как прибыль за период за вычетом прибыли от обмена активами АО «ДВЭУК»

(3) Показатель по состоянию на 31.12.2019

Выручка Группы составила 262,5 млрд. руб., в том числе:

выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 232,7 млрд. руб., что больше на 2,8% относительно аналогичного периода прошлого года;

выручка по технологическому присоединению составила 3,4 млрд. руб., что на 6,8% больше уровня 1 квартала 2019 и связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;

выручка от продажи электроэнергии составила 22,2 млрд рублей, что на 32,8% меньше аналогичного показателя предыдущего года. Снижение данного сегмента выручки связано с прекращением исполнения функции ГП отдельными дочерними обществами Группы.

Прибыль за период составила 37,8 млрд рублей, что выше на 13,8% показателя скорректированной (без учета единовременного эффекта прибыли от обмена активами с АО «ДВЭУК») чистой прибыли за аналогичный период 2019 года.

Показатель Чистый долг снизился с начала года на 6,0% и составил по итогам 3 месяцев 2020 года 397,5 млрд рублей.

Операционные расходы

За первые три месяца 2020 года расходы сократились относительно сопоставимого периода прошлого года на 1,9% в основном за счет снижения затрат на приобретение электроэнергии для продажи (в связи с прекращением исполнения функции ГП отдельными дочерними обществами) и затрат на приобретение электроэнергии для компенсации технологических потерь.

Выборочные балансовые показатели:

Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Россети» и его дочерних организаций, подготовленная в соответствии с МСФО, за три месяца, закончившихся 31 марта 2020 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке: http://www.rosseti.ru/investors/info/financeinfo/reports/msfo/.