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Законотворчество (постановления)

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, опубликован в ГИСП

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, опубликован в ГИСП

2 июня 2020, 11:50
Рубрика: Законотворчество
Метки: МИНПРОМТОРГ, ГИСП

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Минпромторг России информирует, что в целях реализации постановления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 г. (запрет на допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных закупок) и постановления Правительства РФ № 617 от 30.04.2020 г  (ограничение на  допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных закупок) опубликован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также дополнена возможность получения выписки из реестра.

В связи с этим, заказчики могут размещать извещение в ЕИС, проводить закупочные процедуры в отношении продукции из Реестра.

Ссылки на указанный реестр размещены:

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