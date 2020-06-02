Минпромторг России информирует, что в целях реализации постановления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 г. (запрет на допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных закупок) и постановления Правительства РФ № 617 от 30.04.2020 г (ограничение на допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных закупок) опубликован в государственной информационной системе промышленности (ГИСП).

Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации, а также дополнена возможность получения выписки из реестра.

В связи с этим, заказчики могут размещать извещение в ЕИС, проводить закупочные процедуры в отношении продукции из Реестра.

Ссылки на указанный реестр размещены: