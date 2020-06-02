«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети Адыгейской ВЭС – крупнейшей на юге ветроэлектростанции. Проведена модернизация подстанций 330 кВ «Армавир» и 500 кВ «Центральная», построены ЛЭП протяженностью 16,5 км. Общая стоимость работ составила 650,7 млн рублей. Новая ВЭС мощностью 150 МВт покроет 20% потребности Республики Адыгея в электроэнергии и повысит надежность энергоснабжения потребителей Краснодарского края.

В проекте также участвовало дочернее АО «Кубанские магистральные сети». От принадлежащей данной компании линии электропередачи 330 кВ «Армавир – Центральная» возведены заходы на подстанцию 220 кВ «Ветропарк» заявителя.

На подстанциях 330 кВ «Армавир» и 500 кВ «Центральная» смонтированы современные микропроцессорные шкафы релейной защиты и автоматики (РЗА). Оборудование произведено в России. Оно компактнее электромеханических аналогов и имеет длительный срок службы – не менее 20 лет. Микропроцессорные РЗА реагируют на малейшие отклонения в контролируемом энергоузле, что дает возможность минимизировать риски системных аварий.

Кроме того, на подстанции 330 кВ «Армавир» установлена автоматика ограничения токовой перегрузки (АОПО), позволяющая снизить вероятность технологических нарушений на линиях электропередачи и подстанционном оборудовании.

Адыгейская ВЭС построена АО «НоваВинд» – дивизионом Госкорпорации «Росатом», отвечающим за реализацию проектов в области ветроэнергетики. Электростанция расположена на границе Шовгеновского и Гиагинского районов Республики Адыгея. В составе ВЭС работают 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая. Плановая выработка электроэнергии – 354 млн кВт ч в год.