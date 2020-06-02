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Модернизация

"Россети Юг" добилась снижения аварийности более чем на 8 %

Россети Юг добилась снижения аварийности более чем на 8 %

2 июня 2020, 14:30
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 

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За январь-апрель текущего года в зоне ответственности «Россети Юг» общее количество аварий в сетях 110 кВ и выше снизилось на 8,3 %, в сетях 6 кВ и выше - на 5,5 % по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшего снижения аварийности в сетях 110 кВ - на 18 % - добились специалисты ростовского филиала компании. В сетях 6 кВ и выше лучшая динамика в астраханском филиале – 17,9 %. Количество электроэнергии, которую потребители «Россети Юг» недополучили по причине технологических нарушений, снизилось на 25 %, а среднее время восстановления электроснабжения сократилось на 15 мин и составило 1час 27 мин.

Сократить количество аварий на энергообъектах удалось благодаря анализу каждого возникающего технологического нарушения, запланированному алгоритму действий сотрудников при различных вариантах развития событий. Оперативные действия энергетиков в чрезвычайных ситуациях, сокращение времени аварийно-восстановительных работ, вместе с успешной реализацией ремонтной программы обеспечивают надежное и бесперебойное снабжение электроэнергией потребителей «Россети Юг».

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