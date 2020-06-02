Саратовские энергетики продолжают масштабные ремонтные мероприятия на подстанции 110/35/6 кВ «Петровская». Работы выполняются в соответствии с годовой программой технического обслуживания и ремонтов компании «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги»).

Транзит электроэнергии, проходящий через данный центр питания, играет важную роль в электроснабжении правобережных районов Саратовской области. Воздушные линии электропередачи (ВЛ) 35 и 110 кВ, отходящие от подстанции, обеспечивают электроэнергией почти 30 тыс. жителей районного центра – города Петровск, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры, промышленные предприятия.

По этим же ВЛ электроэнергия передается в еще один районный центр – Базарный Карабулак и в 40 населенных пунктов Петровского, Базарно-Карабулакского и Новобурасского районов.

Надежное функционирование ПС 110/35/6 кВ «Петровская» имеет ключевое значение для бесперебойного энергоснабжения ответственных потребителей – насосной станции ООО «Газпром Трансгаз Саратов» и абонентской подстанции 110 кВ «Хомяковка», снабжающей электроэнергией объекты Саратовского филиала ПАО «Трансаммиак».

План обновления ПС 110/35/6 кВ «Петровская» предусматривает капитальный и текущий ремонт более 170 единиц электросетевого оборудования. Помимо этого, энергетики отремонтируют 1000 кв. м железобетонных универсальных опор и порталов, заменят более 500 изоляторов и 7 светильников на открытом распределительном устройстве, покрасят и отремонтируют ограждения и ворота подстанции суммарной площадью 300 кв. м, а также 220 кв. м опор освещения и 300 кв. м металлоконструкций. Затраты на ремонтные работы составят около 3 млн рублей.

Окончание ремонта запланировано на август, что позволит своевременно и полностью выполнить подготовку электросетевого комплекса к работе в предстоящий осенне-зимний период.