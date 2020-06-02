В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги реализации ремонтной программы за четыре месяца 2020 года. Ключевые мероприятия документа компании выполняют с превышением плановых показателей.

Отремонтированы 2 898 тыс. трансформаторных подстанций напряжением 0,4/6-10 кВ и 10 093 км воздушных и кабельных линий электропередачи 0,4-110 кВ, что составляет 126% и 125% к плану соответственно. Расчищено 8 937 га просек воздушных линий (174% к плановым показателям). Проведен ремонт 13 силовых трансформаторов 35-110кВ. На реализацию ремонтной программы в январе-апреле направлено 2,8 млрд. рублей.

Стартовали работы на ряде крупных и значимых центров питания классом напряжения 35-110кВ: подстанциях «Борисовка», «Восточная» и «Ледовая» в Белгородской области, «Ивановская 6» в Ивановской области, «Радуга» в Воронежской области, «Западная» в Нижегородской области.

Подстанция «Борисовка» обеспечивает электроснабжение более 25 тысяч жителей Борисовского района, объектов агропромышленного холдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» и группы компаний «Агро-Белогорье». Другие белгородские подстанции, «Восточная» и «Ледовая» в городе Губкине питают, соответственно, 2,5 тысячи жителей микрорайона «Журавлики», а также - одноименную котельную этого микрорайона и ледовый дворец.

От подстанции «Ивановская 6» запитаны около 100 тысяч жителей города Иваново и Ивановского района и ряд крупных потребителей, в числе которых оператор аэропорта «Иваново» - ООО «Центр Авиа», АО «Ивановская городская электрическая сеть», городские и сельскохозяйственные промышленные предприятия. Нижегородская подстанция «Западная» обеспечивает электроэнергией более 100 тысяч жителей города Дзержинска, а также ряд промышленных объектов, включая завод «Либхерр-Нижний Новгород» (группа компаний Liebherr), выпускающий комплектующие для строительной техники, и производителя промышленных взрывчатых веществ - ФКП «Завод имени Свердлова». В числе потребителей воронежской подстанции «Радуга» - около 10 тысяч жителей Новоусманского района, маслоэкстракционный завод «Олсам» и Центр лыжной подготовки.

«Ремонтная программа является важнейшей составляющей подготовки электросетевого комплекса к зиме. Весь многотысячный коллектив нашей компании нацелен на то, чтобы выполнить все ее пункты и положения безусловно и своевременно, в строгом соответствии с целями и задачами, которые ставит перед нами руководство отрасли», - подчеркнул генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

В общей сложности в течение года энергетики «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» планируют капитальный ремонт 12,2 тысяч трансформаторных подстанций и 47 тысяч километров воздушных линий электропередачи (ВЛ) 0,4-110 кВ. Ремонт оборудования будет проведен и на центрах питания классом напряжения 35-110 кВ. 31,2 тысяч га просек воздушных ЛЭП будут расчищены от древесной и кустарной растительности. В целом на выполнение ремонтной программы будет направлено 11,6 млрд. рублей. ​