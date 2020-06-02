ООО «Парк «Три вулкана» стало сотым резидентом территории опережающего развития «Камчатка». Сегодня, 2 июня, в присутствии вице-премьера РФ Юрия Трутнева, Министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, Председателя Совета директоров ООО «Парк «Три вулкана» Сергея Бачина соглашение об осуществлении деятельности на территории ТОР «Камчатка» подписали генеральный директор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин и генеральный директор ООО «Парк «Три вулкана» Дмитрий Окороков.

«На сегодняшний день на Дальнем Востоке в преференциальных режимах работают 2379 инвестиционных проектов. И совершенно очевидно, что мы не каждый проект подписываем в таком составе. Тем не менее в данном случае, я считаю, что это абсолютно обоснованно и правильно, потому что это особый проект. Прежде всего, Камчатка – это жемчужина с точки зрения инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Все знают, что Камчатка – очень красивый регион. Второго такого региона в мире просто нет. В то же самое время посмотреть его можно только «диким образом»: не хватает гостиниц, маршрутов, сервиса. На сегодняшний день реализация этого проекта имеет особое значение, потому что перемещение по земному шару просто ограничено. И сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы создать условия для отдыха наших людей в России. Камчатка в этом отношении - уникальная возможность. Желаю успехов инвесторам! Будем обязательно работать вместе с Минвостокразвития России, с Правительством РФ, добиваться того, чтобы проект состоялся», - сказал заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Инвестиционный проект «Парк «Три вулкана» предполагает создание нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер планируется развивать в районе вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту. В рамках реализации инвестиционного проекта новый резидент ТОР осуществит капитальные вложения в размере 15 млрд рублей до 2028 года. Эти средства будут направлены на строительство туристической инфраструктуры и создание экологических маршрутов по природной территории, где компактно представлены основные достопримечательности Камчатки, со смотровой площадкой вблизи вулкана Вилючинский. В районе сопки Горячей планируется строительство курорта с 1000 гостиничных номеров, 17 км горнолыжных трасс и двумя канатными дорогами, которые в экскурсионном режиме будут доступны всем посетителям парка «Три Вулкана» круглый год.

«Камчатка – удивительный край. Это не только достояние нашей страны, но и всего мира. Поэтому наша общая миссия – создать курорт мирового уровня и при этом сохранить природный и экологический баланс. Не преувеличу, если скажу, что сегодняшнее подписание изменит судьбу всего региона. Ведь создаётся огромная точка роста, закладывается основа развития туристических сервисов, развития такого формата, как государственно-частное партнёрство. И всё это – на Дальнем Востоке», - сказал Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Консолидация усилий государства и инвесторов по созданию нового туристического кластера отвечает интересам и способствует развитию всего Камчатского края – будет создано почти 900 новых рабочих мест, построены новые объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, обеспечены дополнительные поступления в региональный бюджет.

«Получение статуса резидента ТОР «Камчатка» будет способствовать ускоренной реализации проекта. Создание курорта международного уровня может стать для полуострова абсолютным прорывом с туристической точки зрения. Камчатка по своему природному многообразию уникальна, и наша главная задача раскрыть весь ее потенциал, сделать регион доступным и интересным как для россиян, так и для туристов из других государств. Мы рассчитываем, что ежегодно парк будут посещать более 400 тысяч человек», - отметил Председатель Совета директоров «Парк «Три вулкана» Сергей Бачин.

«Сегодня ТОР «Камчатка» в лице компании «Парк «Три вулкана» получила статус сотого резидента. Строительство мощного туристкого кластера на полуострове предполагает целый комплекс важных задач, в том числе строительство ряда инфраструктурных объектов. Нам совместно предстоит их решать для того, чтобы в регионе в назначенный срок появился уникальный курорт, который объединит в себе бальнеологию, горнолыжный спорт, туризм. В качестве государственной поддержки новому резиденту будет предоставлен широкий выбор налоговых льгот: на прибыль, на имущество, на землю, на социальные отчисления, а также административная помощь», - сказал генеральный директор АО «КРДВ» Дмитрий Тетенькин.

«Убежден, что у Камчатки в настоящее время в этом направлении самый большой потенциал в стране, и мы не можем этим не пользоваться. Современная туристическая индустрия является одной из высокодоходных и наиболее динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства, именно такие якорные проекты как «Парк «Три вулкана» позволят камчатской туриндустрии выйти на мировой уровень. Немаловажно, что помимо благоприятных перспектив в части экономического развития, проект направлен на улучшение качества жизни местных жителей. Создание целого ряда сопутствующих инфраструктурных объектов, предполагаемых проектом, позволит доказать всему миру, что Камчатка может предложить самым взыскательным туристам не только уникальную природу, сохранившуюся в первозданном виде, но и должный уровень сервиса при развитой инфраструктуре», - прокомментировал врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

Напомним, ТОР «Камчатка» создана постановлением Правительства РФ № 899 от 28 августа 2015 года. Она расположена на территориях Камчатского края. Это самая востребованная из всех дальневосточных территорий опережающего развития, на сегодняшний день она насчитывает 100 резидентов. Еще большее число инвесторов – 153 – воспользовались режимом свободного порта, который распространен на Петропавловск-Камчатский. Общая сумма заявленных проектов резидентами ТОР и СПВ составляет порядка 150 млрд рублей, реализация которых позволит создать около 12 тысяч рабочих мест.

ООО «Парк «Три Вулкана» создана группой «Интеррос» Владимира Потанина и структурами Сергея Бачина (председатель Совета директоров курорта «Роза Хутор») для разработки проекта нового туристического кластера на Камчатке. Туркластер включает в себя 12 различных объектов в районе вулканов Мутновский, Вилючинский и Горелый, с выходом в Вилючинскую бухту.