Специалисты ПАО «Россети Юг» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Петров Вал - Литейная», повысив надежность электроснабжения более 5 тысяч жителей Камышинского района Волгоградской области.

От исправного технического состояния 12-километровой воздушной линии зависит бесперебойная подача электроэнергии жителям г. Петров Вал, а также сел Веселово, Дворянское, Лебяжье и Тихомировка. В ходе работ на линии энергетики заменили 252 устаревших фарфоровых изолятора на новые, изготовленные из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью и устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.