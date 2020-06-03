Лучшие традиции кабельной отрасли
3 июня 2020, 14:15
Рубрика: Модернизация
Метки: МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты ПАО «Россети Юг» завершили ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Петров Вал - Литейная», повысив надежность электроснабжения более 5 тысяч жителей Камышинского района Волгоградской области.
От исправного технического состояния 12-километровой воздушной линии зависит бесперебойная подача электроэнергии жителям г. Петров Вал, а также сел Веселово, Дворянское, Лебяжье и Тихомировка. В ходе работ на линии энергетики заменили 252 устаревших фарфоровых изолятора на новые, изготовленные из закалённого стекла. Стеклянные изоляторы обладают повышенной прочностью и устойчивостью к перепадам температур и воздействию внешней среды. К тому же, дефекты стеклянной изоляции можно обнаружить визуально, без применения специальной диагностики, что позволяет существенно снизить эксплуатационные расходы и обеспечить своевременный ремонт энергооборудования.
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