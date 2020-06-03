Компания "ИНТ" - резидент столичной особой экономической зоны "Технополис "Москва" - запустит на площадке в Алабушево импортозамещающее производство режущего инструмента полного цикла, строительство завода начнется уже в июне этого года, сообщила в среду пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

"Новый резидент локализует в технополисе производство полного цикла - от комплектующих и расходных материалов до готового режущего инструмента - твердосплавных ленточных и дисковых пил. Новая продукция столичного предприятия снизит зависимость российских производителей от импорта этого вида товаров. Стоимость реализации проекта - 408,3 млн рублей. Компания планирует создать более 40 рабочих мест", - цитирует пресс-служба главу департамента Александра Прохорова.

Компания "ИНТ" начнет строительство производственных и офисных помещений до конца июня, ввод в эксплуатацию нового завода запланирован на середину 2022 года. Компания собирается производить и поставлять до 40% всей продукции на рынке режущих инструментов России.