Правительство утвердило выделение РЖД 60,5 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на развитие Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в 2020 году, следует из распоряжения кабмина.

Соответствующие изменения внесены, согласно документу, в паспорт инвестиционного проекта модернизации железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона.

"План-график выборки средств Фонда национального благосостояния (размещение привилегированных акций открытого акционерного общества "Российские железные дороги") в 2015 году - 50 млрд рублей, в 2018 году - 20 млрд рублей, в 2019 году - 19,5 млрд рублей, в 2020 году - 60,5 млрд рублей", - говорится в распоряжении. При этом 30,5 млрд рублей из выделенной суммы на 2020 год - это средства, изначально запланированные на 2021 год.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение о предоставлении РЖД соответствующего финансирования для развития БАМа и Транссиба.

Восточный полигон

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ. Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн т в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн т. Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн т в год, его планировалось завершить в 2024 году.

БАМ и Транссиб не укладываются в сроки

Счетная палата планирует проверить результаты реализации проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, исполнителем которого выступают РЖД, следует из перечня мероприятий ведомства на 2020 год.

В апреле 2019 года Счетная палата указывала на то, что холдинг в 2018 году не соблюдал сроки реализации инвестиционных проектов, особенно это было заметно в отношении модернизации магистралей Восточного полигона. В сентябре 2019 года министр транспорта Евгений Дитрих утверждал, что модернизация БАМа и Транссиба уложится в заявленные сроки.