В соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543, Министерством энергетики Российской Федерации осуществляется оценка готовности к работе в отопительный сезон субъектов электроэнергетики, владеющих на праве собственности или ином законном основании объектами электросетевого хозяйства высшим классом номинального напряжения 110 кВ и выше и (или) объектами по производству электрической энергии суммарной установленной мощностью 25 МВт и более, в том числе объектами по производству электрической энергии, функционирующими в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, а также субъектов электроэнергетики, являющихся субъектами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике (далее – субъекты электроэнергетики).

Департаментом оперативного контроля в ТЭК Минэнерго России в соответствии с Методикой проведения оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон, утвержденной приказом Минэнерго России от 27.12.2017 № 1233 (далее – Методика), непрерывно в течение всего года проводится мониторинг выполнения субъектами электроэнергетики условий готовности к работе в отопительный сезон. Оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон по состоянию на 25.05.2020 проведена с учетом изменений, внесенных в Методику приказом Минэнерго России от 12.02.2020 № 87.

Результаты оценки опубликованы на официальном сайте Минэнерго России.

Ежемесячный мониторинг готовности направлен на предупреждение нарушений энергоснабжения потребителей в период сложных технологических режимов и низких температур.