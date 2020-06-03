В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» продолжается реализация годовой программы технического обслуживания и ремонтов. Выполнение запланированных работ в строгом соответствии с установленным графиком – приоритетная задача энергетиков, реализация которой ведется в рамках поручения генерального директора ПАО «Россети» Павла Ливинского о своевременной подготовке электросетевого комплекса к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ – самые распространенные и близкие к потребителю. Именно от них электричеством снабжаются частные дома, дачные участки, потребители льготной категории, социально-значимые объекты. Находясь на открытом воздухе, провода воздушных линий подвергаются атмосферным воздействиям (ветер, гололед, изменение температуры), из-за чего могут повреждаться. Для улучшения механической прочности, устойчивости против коррозии и исключения технологических нарушений проводится замена провода.

В 2020 году в рамках годовой ремонтной кампании энергетикам предстоит заменить около 124 км провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, из них 53 км – на самоизолированный провод (СИП). Он обладает большей прочностью, электробезопасен и более долговечен. Затраты на реализацию работ составят 16,4 млн рублей.

Ремонтные работы будут проводиться во всех районах Самарской области, что обеспечит системное повышение надежности электроснабжения потребителей региона, в том числе в преддверии будущего отопительного сезона.