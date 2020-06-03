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Цифровая революция

Системный оператор внедрил новый цифровой инструмент диспетчера на основе синхронизированных векторных измерений

1 июня в АО «СО ЕЭС» введена в промышленную эксплуатацию информационно-управляющая система для мониторинга и визуализации динамических параметров работы ЕЭС России (ИУС ВДП) по данным синхронизированных векторных измерений (СВИ).

ИУС ВДП предназначена для информационной поддержки диспетчера ЦДУ по ситуационному анализу электроэнергетического режима энергосистемы и технологических нарушений в ЕЭС России. Основной инновационной функцией системы является визуализация динамики изменения параметров частоты и напряжения в ЕЭС России на 3D-поверхности в режиме реального времени на основе данных СВИ. Данные синхронизированных векторных измерений поступают из Автоматической системы сбора данных системы мониторинга переходных режимов ЕЭС России (СМПР), введенной в эксплуатацию в 2011 году и обеспечивающей сбор данных от более чем 120 объектов электроэнергетики.

ИУС ВДП предоставляет диспетчерскому персоналу своевременную информацию о возникновении и характере развития в ЕЭС России электромеханических переходных процессов в виде графических объемных схем. Технические, программные и алгоритмические решения позволяют ИУС ВДП максимально оперативно предоставлять диспетчеру графическую модель динамических параметров. Задержка отображения информации не превышает двух секунд от момента поступления данных СВИ. При этом в узлах энергосистемы, в которых отсутствуют устройства СМПР, параметры рассчитываются в темпе процесса с помощью специального математического алгоритма.

Введенный в эксплуатацию новый цифровой инструмент диспетчера обеспечивает информационную поддержку для принятия решений в процессе управления энергосистемой. Он позволяет в режиме реального времени визуально идентифицировать сечение межзональных и источник вынужденных низкочастотных колебаний параметров электроэнергетического режима. Быстрое определение начала таких колебаний необходимо для своевременного принятия мер по сохранению устойчивости энергосистемы и (или) предотвращению возникновения асинхронного режима с выделением на изолированную работу части энергосистемы и нарушением электроснабжения потребителей.

ИУС ВДП позволяет фиксировать уровни частоты и напряжения как локально в энергорайонах, так и в целом в энергосистеме, определять факты разделения энергосистемы на изолированно работающие части и возникновения режимов работы энергосистемы с дефицитом реактивной мощности и локальным снижением напряжения. Новая система обеспечивает визуализацию частоты при нарушении баланса мощности в ЕЭС России, позволяет в режиме реального времени осуществлять мониторинг работы систем первичного регулирования частоты, следить за развитием технологических возмущений и контролировать реакцию энергосистемы на возмущение. ИУС ВДП также обеспечивает возможность проведения оперативного пост-аварийного анализа с повторным воспроизведением события в реальном масштабе времени и демонстрацию архива технологических нарушений.

В общей сложности в состав информационно-управляющей системы входят девять подсистем. За представление данных диспетчеру отвечают подсистема графической визуализации и подсистема обработки и визуализации данных. Первая из них обеспечивает формирование графического отображения ЕЭС России и визуальное представление информации об узлах энергосистемы с привязкой к реальным географическим координатам, а вторая отвечает за цифровую обработку данных СВИ и визуализацию динамики изменения частоты и напряжения в виде 3D-поверхности, на которую наложена карта Единой энергосистемы России. Цветовая заливка интерполяционной поверхности в трехмерном координатном пространстве изменяется в зависимости от величины отклонения частоты и напряжения от номинального уровня. Также предусмотрена возможность мониторинга режимных параметров на 2D-поверхности (вид 3D-поверхности сверху) и на обычных графиках.

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Компания: АО "СО ЕЭС"

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