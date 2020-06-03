Филиал «Россети Центр Тверьэнерго» завершил первый этап перевода в промышленную эксплуатацию интеллектуальных приборов учета электроэнергии.

Энергетики продолжают реализацию комплекса мероприятий по борьбе с хищениями энергоресурса. Большая системная работа по выявлению и пресечению фактов незаконного энергопотребления ведется в районах, входящих в зону реализации тверским филиалом «Россети Центр» энергосервисных контрактов. На территории муниципальных образований осуществляется установка выносных счетчиков автоматизированной системы учета электроэнергии (АСУЭ).

Внедрение АСУЭ обеспечивает постоянный доступ в режиме «онлайн» к оперативным параметрам сети 6-10 кВ, дистанционный контроль показателей качества электроэнергии и надежности электроснабжения, контроль потребляемой мощности, и, что очень важно, позволяет отследить источник потерь, тем самым пресекая попытки хищений энергоресурса. Кроме того, системой предусмотрена автоматическая фиксация показаний счетчиков и передача данных в электросетевую компанию. Потребитель имеет возможность снимать показания прибора с помощью выносного пульта с ЖК-дисплеем, не выходя из дома, что особенно актуально в период действующих в стране ограничительных мер, направленных на сохранение здоровья жителей.

С начала 2019 года по настоящее время энергетиками смонтировано порядка 57 тыс. интеллектуальных приборов учета (ПУ).

Завершающим этапом установки ПУ является допуск приборов учета в эксплуатацию. Процедура подразумевает проверку и определение готовности измерительного комплекса к его использованию при осуществлении расчетов за электрическую энергию.

Принимая во внимание сложную эпидемиологическую обстановку в стране и в регионе, энергетики оперативно приступили к массовому переводу ИПУ в промышленную эксплуатацию.

В апреле порядка 50 тыс. потребителей были переведены на новые высокотехнологичные интеллектуальные приборы учета.

«Модернизация системы учета электроэнергии позволит значительно сократить количество фактов бездоговорного и безучетного энергопотребления, ведущего к потере финансовых средств и снижению качества оказания услуги, - отмечает первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин. – Кроме того, внедрение интеллектуальных систем управления электросетевым хозяйством на базе цифровых технологий особенно значимо сейчас, в период сложной эпидемиологической обстановки, так как это даст возможность потребителям снимать показания приборов учета дистанционно, не выходя из дома, тем самым обеспечивая безопасность и сохранение здоровья жителей региона».

До конца года тверским филиалом «Россети Центр» на интеллектуальные ПУ будет переведено ещё около 7 тыс. потребителей.