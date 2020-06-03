Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию осушительной насосной станции №79Б и подводящего магистрального канала ЗФР-7 возле поселка Прибрежный в Гурьевском районе Калининградской области. Реализация проекта позволит защитить от водной эрозии, затопления и подтопления земли и сельскохозяйственные угодья на площади 2293 га. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Проектом, одобренным экспертами Санкт-Петербургского филиала, предусмотрена замена изношенных насосных агрегатов насосной станции, а также модернизация устаревшего электрооборудования. В ходе реконструкции надземной части здания осушительной насосной станции запланированы заделка трещин в кирпичной кладке, очистка стен от плесени и грибка, просушка стен, устройство новой стропильной системы, изготовление и размещение металлических щитов, установка двери и окон, внутренняя и наружная отделка и другие необходимые работы.

Объемно-планировочные решения включают также ремонт железобетонных поверхностей подземной части насосной станции, увеличение проемов в стеновых панелях под напорные трубопроводы, устройство новых железобетонных конструкций водовыпускного оголовка и ограждения аванкамеры и открылков, профилирование дна и укрепление водоприемной камеры.

Поскольку сейчас канал ЗФР-7 практически не пропускает воды весеннего половодья, будут проведены углубление канала и его очистка от кустарника и густой поросли, ликвидация дренажных устьев, прокопанных для отвода воды, и другие работы.

Реконструкция сооружений насосной станции № 79Б проводится в рамках федеральной программы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы». Застройщик – ФГБУ «Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения по Калининградской области». Проект подготовлен ООО «ТЭС-ГеоИнжПроект».

Фото: glavagronom.ru