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Инвестиции (проекты)

Власти направят на развитие жилищного строительства в регионах 27,838 млрд рублей

В 2020 году из федерального бюджета на развитие жилищного строительства в субъектах РФ выделят 27,838 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, выделенные средства будут распределены между 52 регионами в рамках программы «Стимул», которая позволяет субъектам РФ строить социальную, инженерную и транспортную инфраструктуру в новых жилых массивах.

Ранее Минстрой России сообщил, что в рамках программы «Стимул» в 2020 году в стране построят 178 объектов инфраструктуры. Наибольшее количество проектов будет реализовано в Белгородской (41), Свердловской (13), Ленинградской (девять) областях, а также на территориях Воронежской, Нижегородской, Самарской областей и Чеченской Республики (по семь объектов).

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