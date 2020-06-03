С начала 2020 года Юго-Западный филиал «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») присоединил к электросетям компании более 1,6 тысячи новых абонентов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Абинского и Крымского районов края. Общая мощность подключенных объектов составила 26,7 МВт.

Всего от потребителей юго-западного энергорайона поступило более 2-х тысяч заявок на технологическое присоединение. Из них 1,9 тысячи заявок – от потребителей льготной категории, мощность энергопринимающих устройств которых не более 15 кВт. От малого и среднего бизнеса поступило 97 заявки.

Для удобства потребителей все процессы максимально автоматизированы, применяются новые технологии клиентского сервиса. Консультацию можно получить также в телефонном режиме.

С принятием карантинных мер на территории Краснодарского края все клиентские офисы Юго-Западного филиала «Россети Кубань» работают дистанционно и продолжают принимать обращения в онлайн-формате.

Специалисты предлагают потребителям оптимальные технические решения и обеспечивают комплексный подход к решению любых задач в области электроснабжения.

В 2019 году Юго-Западный филиал «Россети Кубань» присоединил к электросетям компании более 5 тысяч новых абонентов. Общая мощность подключенных объектов составила 169 МВт.

Напомним, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 18 марта все подразделения группы компаний «Россети» функционируют в режиме онлайн. Потребители смогут найти всю информацию по вопросам технологического присоединения на интерактивных сервисных порталах электросетевых услуг «Портал-ТП.рф» и «Светлаястрана.рф» и на сайте компании – www.kubanenergo.ru.

Консультацию специалистов потребители могут также получитьпо многоканальному телефону горячей линии «Россети Кубань» 8-800-100-15-52 (звонок по России – бесплатный).