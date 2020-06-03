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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме "Advanced Metering Infrastructure 2020"

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме Advanced Metering Infrastructure 2020

3 июня 2020, 17:50
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ, Smart Grid
Отрасль: Электроэнергетика 

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Время чтения ≈ 2 мин
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Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в конференции, выставке и форуме «Advanced Metering Infrastructure 2020», которая пройдет 13-15 октября 2020 года в Амстердаме (Нидерланды).

Тематика мероприятия: разработка плана развития для достижения 100% использования интеллектуальных счетчиков, содействие стандартизации в отрасли и расширение анализа данных, связанных с архитектурой AMI (Advanced Metering Infrastructure).

Описание мероприятия:

Advanced Metering Infrastructure 2020 - отличная возможность встретиться с руководителями крупных европейских СО (TSO и DSO) и специалистами по AMI, узнать, как они реализуют внедрение интеллектуальных счетчиков, и подготовить свою программу развертывания. Вы познакомитесь с успешными стратегиями внедрения второго поколения и достижения стандартизации по отрасли, а также расширите возможности аналитики данных ваших интеллектуальных счетчиков.

В течение трех интенсивных дней вы познакомитесь с опытом по внедрению передовых проектов и технологических инноваций. С более чем 14 практическими примерами, представленными лидерами отрасли, конференция является единственной платформой для создания перспективного плана для обеспечения 100% охвата интеллектуальных счетчиков посредством обмена знаниями между участниками мероприятия.

Вы познакомитесь со стратегиями для создания надежной стратегии закупок, разработки оптимальной архитектуры AMI, обеспечения успешного ориентированного на клиента процесса внедрения, развития команды AMI, систем связи, прогнозирования, гибкости и анализа данных интеллектуальных счетчиков.

Подробная информация о рабочих темах конференции, участниках и возможностях для экспонентов выставки доступна на сайте мероприятия по ссылке.

Программа конференции: ссылка.

Регистрация участников (до 31 июля действует сниженный тариф): ссылка.

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