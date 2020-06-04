Филиал «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Мордовэнерго» продолжает реализацию ремонтной программы 2020 года.

В июне будет выполнен ремонт 9 подстанций: ПС 110 кВ Алексеевка, ПС 110 кВ Ельники, ПС 110 кВ Краснослободск, ПС 110 кВ Ромоданово, ПС 110 кВ Рыбкино, ПС 35 кВ Апраксино, ПС 35 кВ Дюрки, ПС 35 кВ Пуркаево, ПС 35 кВ Яндовище. Цель работ – повышение надежности, качества и безопасности электроснабжения потребителей, промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.

Также будут отремонтированы 113 трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ. Кроме этого, в текущем месяце в населенных пунктах республики персонал «Мордовэнерго» заменит 3,1 км неизолированного провода воздушных линий 0,4 кВ на самонесущий изолированный провод, который существенно снижает возможность аварийных отключений.

В текущем месяце продолжается расчистка трасс воздушных линий электропередачи. Работа запланирована на площади почти 175 га.

Энергетики ведут работы при жестком контроле соблюдения мер безопасности в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Персонал полностью обеспечен индивидуальными средствами защиты и гигиены. Ведется постоянный контроль состояния здоровья работников. Работы ремонтной кампании входят в комплекс мер по обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей предстоящей зимой.