COVID-19 COVID-19

Смотрите еженедельные прямые трансляции RusCable Review. Новости недели с 1100 ДО 1200

Обсуждаем важные вопросы кабельной отрасли на время карантина в прямом эфире.

Вконтакте YouTube Facebook
 
Инвестиции (проекты)

"Газпром" построит во Владимирской области 5 сельских газопроводов

Газпром построит во Владимирской области 5 сельских газопроводов

4 июня 2020, 15:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, ГАЗПРОМ
Отрасль: Строительство 

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
193

«Газпром» планирует построить во Владимирской области пять межпоселковых газопроводов для снабжения газом сел и деревень по Программе газификации регионов РФ, сообщает RosTender.info.

ООО «Газпром проектирование» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по пяти объектам. Компания готова заключить с победителем контракт на 114,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 18 июня, а 26 июня подведут его итоги.
Согласно материалам тендера, предстоит подготовить проекты четырех межпоселковых газопроводов: д. Золотово Гороховецкого района - д. Микляево – д. Обеднино – д. Злобаево – с. Сергиевы Горки – д. Медведево – д. Курбатиха Вязниковского района, с. Фоминки – д. Быкасово Гороховецкого района, д. Орехово – с. Глухово - д. Анциферово – д. Хреново – д. Морозово Собинского района и д. Василево – с. Фетинино Собинского района. Кроме того, подрядчик спроектирует газопровод высокого давления, который пройдет от поселка Чулково до деревни Васильчиково Гороховецкого района.

«Газпром» создает межпоселковые газопроводы и объекты газораспределения за счет собственных средств по всей России в рамках программ газификации регионов РФ. Подготовку потребителей к приему газа – строительство уличных газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, установку газового оборудования – берут на себя регионы.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Компания: РосТендер

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Инвестиции
В ТОР
Губернатор Андрей Чибис оценил финансовый эффект расширения МТУ в 3,5 млрд рублей налогов ежегодно
Кабмин выделит порядка 1,7 млрд рублей на дороги ряда регионов Сибири и Дальнего Востока
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно