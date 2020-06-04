«Газпром» планирует построить во Владимирской области пять межпоселковых газопроводов для снабжения газом сел и деревень по Программе газификации регионов РФ, сообщает RosTender.info.

ООО «Газпром проектирование» объявило тендер на выполнение проектно-изыскательских работ по пяти объектам. Компания готова заключить с победителем контракт на 114,9 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 18 июня, а 26 июня подведут его итоги.

Согласно материалам тендера, предстоит подготовить проекты четырех межпоселковых газопроводов: д. Золотово Гороховецкого района - д. Микляево – д. Обеднино – д. Злобаево – с. Сергиевы Горки – д. Медведево – д. Курбатиха Вязниковского района, с. Фоминки – д. Быкасово Гороховецкого района, д. Орехово – с. Глухово - д. Анциферово – д. Хреново – д. Морозово Собинского района и д. Василево – с. Фетинино Собинского района. Кроме того, подрядчик спроектирует газопровод высокого давления, который пройдет от поселка Чулково до деревни Васильчиково Гороховецкого района.

«Газпром» создает межпоселковые газопроводы и объекты газораспределения за счет собственных средств по всей России в рамках программ газификации регионов РФ. Подготовку потребителей к приему газа – строительство уличных газораспределительных сетей, внутридворовых сетей, установку газового оборудования – берут на себя регионы.