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Инвестиции (проекты)

Кабмин выделит порядка 1,7 млрд рублей на дороги ряда регионов Сибири и Дальнего Востока

Кабмин выделит порядка 1,7 млрд рублей на дороги ряда регионов Сибири и Дальнего Востока

4 июня 2020, 13:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ГОСПОДДЕРЖКА
Отрасль: Строительство 

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Правительство выделит порядка 1,7 млрд рублей на восстановление автодорожной инфраструктуры ряда регионов Сибири и Дальнего Востока. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в четверг.

"Следующий вопрос касается состояния дорог на Дальнем Востоке и в Сибири. Инфраструктура там заметно пострадала от прошлогодних паводков. Мы выделяем на восстановление автодорожной инфраструктуры почти 1 млрд 700 млн рублей", - сказал он.

Мишустин пояснил, что эти деньги получат пять регионов: Амурская, Иркутская области, Приморский и Хабаровский края, а также Еврейская автономная область.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина, речь идет о переносе не использованных в 2019 году ассигнованиях, выделенных Федеральному дорожному фонду на дорожные работы в регионах, где произошли чрезвычайные ситуации природного характера.

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Компания: ТАСС

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